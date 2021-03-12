Прокуратура подала протест на приговор Катерине Борисевич, которой дали полгода по делу о «ноль промилле»

Источник материала: Tut.by

Генеральная прокуратура опротестует приговор по уголовному делу о «ноль промилле», пишет телеграм-канал «Sputnik. Беларусь».



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2 марта суд Московского района вынес приговор врачу Артему Сорокину и журналистке Катерине Борисевич, которых обвиняли в разглашении врачебной тайны. Артема Сорокина приговорили к двум годам колонии с отсрочкой на год и штрафу и в тот же день освободили в зале суда, Катерине Борисевич дали шесть месяцев колонии и штраф в 100 базовых величин, она остается в СИЗО.

По информации «Sputnik. Беларусь», в Генпрокуратуре решение суда «сочли слишком мягким». Аппеляционную жалобу будет рассматривать Минский городской суд, дата пока не назначена, указано в сообщении.

В пресс-службе Генпрокуратуры оперативно прокомментировать TUT.BY, действительно ли была подана апелляционная жалоба, не смогли. В суде Московского района Минска ответили, что «эту информацию нужно уточнить».

Ранее семья Артема Сорокина сообщала, что приговор они обжаловать не будут. Защита Катерины Борисевич планирует подать апелляцию сегодня. Адвокаты настаивают на том, что журналист TUT.BY невиновна.