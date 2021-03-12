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Прокуратура опротестовала приговор Борисевич и Сорокину
12.03.2021 14:21 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Генпрокуратура Беларуси направила апелляцию в суд по уголовному делу в отношении журналистки Екатерины Борисевич и врача скорой помощи Артема Сорокина.
Ведомство считает, что приговор слишком мягкий,
Журналистка Onliner позвонила в Генпрокуратуру, там обещали уточнить информацию.
Суд Московского района Минска 2 марта
Со своей стороны защитники Катерины Борисевич также собираются подать апелляцию.
"[Апелляционный протест прокуратуры] для нас новость, мы, признаться, об этом не знали. <...> Мы со своей стороны - решение было принято - сегодня тоже подадим апелляционную жалобу", -
(Обновляется)
Фото onliner.by
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Генпрокуратура Беларуси направила апелляцию в суд по уголовному делу в отношении журналистки Екатерины Сорокиной и врача скорой помощи Артема Сорокина.
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