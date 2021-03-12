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Прокуратура опротестовала приговор Борисевич и Сорокину

12.03.2021 14:21 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Генпрокуратура Беларуси направила апелляцию в суд по уголовному делу в отношении журналистки Екатерины Борисевич и врача скорой помощи Артема Сорокина.

Ведомство считает, что приговор слишком мягкий, передает Sputnik.

Журналистка Onliner позвонила в Генпрокуратуру, там обещали уточнить информацию.

Суд Московского района Минска 2 марта признал виновными журналистку tut.by Катерину Борисевич и врача ВСМБ Артема Сорокина в разглашении врачебной тайны. Борисевич приговорена к 6 месяцам колонии и штрафу в 100 базовых величин, а Сорокин – к 2 годам лишения свободы с отсрочкой на 1 год и штрафу в 50 базовых. Его освободили в зале суда.

Со своей стороны защитники Катерины Борисевич также собираются подать апелляцию.

"[Апелляционный протест прокуратуры] для нас новость, мы, признаться, об этом не знали. <...> Мы со своей стороны - решение было принято - сегодня тоже подадим апелляционную жалобу", - рассказал Onliner адвокат Катерины Андрей Мочалов.

(Обновляется)

Фото onliner.by

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Генпрокуратура Беларуси направила апелляцию в суд по уголовному делу в отношении журналистки Екатерины Сорокиной и врача скорой помощи Артема Сорокина.
 
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