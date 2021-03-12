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В выходные в Беларуси до +10°C
12.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня метель и морозы, а уже завтра - оттепель. Синоптики вновь прогнозируют резкое изменение погоды. В выходные на большей части страны пройдут кратковременные дожди, возможны туман и гололедица. Ночью от минус 3 до плюс 2, днем - 3-10 тепла.
Теплая весенняя погода сохранится и в начале следующей недели.
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Сегодня метель и морозы, а уже завтра - оттепель. Синоптики вновь прогнозируют резкое изменение погоды. В выходные на большей части страны пройдут кратковременные...
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