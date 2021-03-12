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Зима вернулась. Как сейчас выглядят минские улицы

12.03.2021 15:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске — снег и небольшой гололед, и все это в марте. Коммунальники снова отчитываются, сколько техники вывели для уборки заснеженных улиц. Фотослужба TUT.BY прогулялась по городу и посмотрела на весеннюю зиму.









 

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске - снег и небольшой гололед, и все это в марте. Коммунальники снова отчитываются, сколько техники вывели для уборки заснеженных улиц. Фотослужба TUT.BY...
 
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