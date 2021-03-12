Дело «о героизации военных преступников»: директор «Польской школы» вернулась в Брест и пропала

Источник материала: Tut.by

Директор ООО «Польская школа» Анна Панишева вернулась в Беларусь на следующий день после задержания в Бресте соучредителя организации по уголовному делу о героизации военных преступников. Поводом для разбирательства стало «незаконное массовое мероприятие» в память о «проклятых солдатах», прошедшее 28 февраля в помещении, которое арендуют Брестский форум польских локальных инициатив и «Польская школа».



Анна Панишева. Фото: Скриншот видео

По данным TUT.BY, Панишева ехала из Польши на автобусе. Около 1.20 она должна была прибыть в Брест. Сейчас ее телефон недоступен. По неподтвержденной информации, директор «Польской школы» задержана. Об этом сообщил TUT.BY информированный источник. О задержании Панишевой также сообщает телеграм-канал Белтелерадиокомпании . За комментарием мы обратились в пресс-службу МВД. Как только ведомство предоставит информацию, мы ее опубликуем.

Напомним, 11 марта стало известно о задержании соучредителя «Польской школы». 43-летний брестчанин является подозреваемым по возбужденному прокуратурой уголовному делу за разжигание расовой, национальной и религиозной вражды, сообщало МВД .

Уголовное дело возбудили 10 марта по факту совершения группой лиц умышленных действий, направленных на возбуждение национальной, религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой принадлежности, и совершения умышленных действий по реабилитации нацизма — то есть по ч. 3 ст. 130 УК. Санкция статьи предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

В ходе доследственной проверки, сообщает прокуратура, установлено, что 28 февраля в помещении, арендуемом Брестским форумом польских локальных инициатив и «Польской школой», с участием несовершеннолетних и молодежи прошло незаконное массовое мероприятие.

«Облаченные в национальную форму польской скаутской организации молодые люди исполняли песни, читали стихи во славу военных преступников, в том числе Ромуальда Райса, известного под прозвищем Бурый», — сообщает прокуратура.

Анна Панишева в своем видеообращении, которое появилось в соцсети 11 марта, назвала обвинения «надуманными» и предположила, что их цель — «ликвидация «Польской школы». На видео она сообщила, что намерена вернуться в Беларусь, чтобы опровергнуть «все наветы силой аргументации».

Что произошло

1 марта в Польше отмечается Национальный день памяти «проклятых солдат», установленный в 2011 году. Речь идет об участниках антисоветского подполья, которые во второй половине 1940-х годов боролись за независимость страны. Но среди них есть и солдаты отряда Ромуальда Райса (по прозвищу Бурый), которые сожгли пять деревень на территории Восточной Польши, где жили православные белорусы. Тогда погибли 79 человек.

28 февраля в помещении, арендуемом Брестским форумом польских локальных инициатив и «Польской школой», прошло мероприятие, посвященное дню памяти «проклятых солдат». Его посетил консул Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюк.

9 марта в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского. Дипломату вручили ноту протеста из-за участия консула в Бресте в мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат». Там отметили, что участием в этом мероприятии польский представитель нарушил нормы международного права. Консулу было предложено покинуть территорию Беларуси.

10 марта замглавы польского внешнеполитического ведомства сообщил , что Польша признала персоной нон грата дипломата из посольства Беларуси в Варшаве.

11 марта в МИД Беларуси Гродно покинуть страну">вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского. Польской стороне вручили ноту с предложением руководителю и консулу Генерального консульства Польши в Гродно покинуть территорию Беларуси в течение 48 часов, сообщили в МИД Беларуси.