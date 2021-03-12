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Дело «о героизации военных преступников»: директор «Польской школы» вернулась в Брест и пропала

12.03.2021 15:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Директор ООО «Польская школа» Анна Панишева вернулась в Беларусь на следующий день после задержания в Бресте соучредителя организации по уголовному делу о героизации военных преступников. Поводом для разбирательства стало «незаконное массовое мероприятие» в память о «проклятых солдатах», прошедшее 28 февраля в помещении, которое арендуют Брестский форум польских локальных инициатив и «Польская школа».


Анна Панишева. Фото: Скриншот видео

По данным TUT.BY, Панишева ехала из Польши на автобусе. Около 1.20 она должна была прибыть в Брест. Сейчас ее телефон недоступен. По неподтвержденной информации, директор «Польской школы» задержана. Об этом сообщил TUT.BY информированный источник. О задержании Панишевой также сообщает телеграм-канал Белтелерадиокомпании. За комментарием мы обратились в пресс-службу МВД. Как только ведомство предоставит информацию, мы ее опубликуем.

Напомним, 11 марта стало известно о задержании соучредителя «Польской школы». 43-летний брестчанин является подозреваемым по возбужденному прокуратурой уголовному делу за разжигание расовой, национальной и религиозной вражды, сообщало МВД.

Уголовное дело возбудили 10 марта по факту совершения группой лиц умышленных действий, направленных на возбуждение национальной, религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой принадлежности, и совершения умышленных действий по реабилитации нацизма — то есть по ч. 3 ст. 130 УК. Санкция статьи предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

В ходе доследственной проверки, сообщает прокуратура, установлено, что 28 февраля в помещении, арендуемом Брестским форумом польских локальных инициатив и «Польской школой», с участием несовершеннолетних и молодежи прошло незаконное массовое мероприятие.

«Облаченные в национальную форму польской скаутской организации молодые люди исполняли песни, читали стихи во славу военных преступников, в том числе Ромуальда Райса, известного под прозвищем Бурый», — сообщает прокуратура.

Анна Панишева в своем видеообращении, которое появилось в соцсети 11 марта, назвала обвинения «надуманными» и предположила, что их цель — «ликвидация «Польской школы». На видео она сообщила, что намерена вернуться в Беларусь, чтобы опровергнуть «все наветы силой аргументации».

Что произошло

1 марта в Польше отмечается Национальный день памяти «проклятых солдат», установленный в 2011 году. Речь идет об участниках антисоветского подполья, которые во второй половине 1940-х годов боролись за независимость страны. Но среди них есть и солдаты отряда Ромуальда Райса (по прозвищу Бурый), которые сожгли пять деревень на территории Восточной Польши, где жили православные белорусы. Тогда погибли 79 человек.

28 февраля в помещении, арендуемом Брестским форумом польских локальных инициатив и «Польской школой», прошло мероприятие, посвященное дню памяти «проклятых солдат». Его посетил консул Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюк.

9 марта в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского. Дипломату вручили ноту протеста из-за участия консула в Бресте в мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат». Там отметили, что участием в этом мероприятии польский представитель нарушил нормы международного права. Консулу было предложено покинуть территорию Беларуси.

10 марта замглавы польского внешнеполитического ведомства сообщил, что Польша признала персоной нон грата дипломата из посольства Беларуси в Варшаве.

11 марта в МИД Беларуси Гродно покинуть страну">вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского. Польской стороне вручили ноту с предложением руководителю и консулу Генерального консульства Польши в Гродно покинуть территорию Беларуси в течение 48 часов, сообщили в МИД Беларуси.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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