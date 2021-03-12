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Дело «о героизации военных преступников»: директор «Польской школы» вернулась в Брест и пропала
12.03.2021 15:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Директор ООО «Польская школа» Анна Панишева вернулась в Беларусь на следующий день после задержания в Бресте соучредителя организации по уголовному делу о героизации военных преступников. Поводом для разбирательства стало «незаконное массовое мероприятие» в память о «проклятых солдатах», прошедшее 28 февраля в помещении, которое арендуют Брестский форум польских локальных инициатив и «Польская школа».
По данным TUT.BY, Панишева ехала из Польши на автобусе. Около 1.20 она должна была прибыть в Брест. Сейчас ее телефон недоступен. По неподтвержденной информации, директор «Польской школы» задержана. Об этом сообщил TUT.BY информированный источник. О задержании Панишевой также сообщает
Напомним, 11 марта стало известно о задержании соучредителя «Польской школы». 43-летний брестчанин является подозреваемым по возбужденному прокуратурой уголовному делу за разжигание расовой, национальной и религиозной вражды,
Уголовное дело возбудили 10 марта по факту совершения группой лиц умышленных действий, направленных на возбуждение национальной, религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой принадлежности, и совершения умышленных действий по реабилитации нацизма — то есть по ч. 3 ст. 130 УК. Санкция статьи предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы.
В ходе доследственной проверки, сообщает прокуратура, установлено, что 28 февраля в помещении, арендуемом Брестским форумом польских локальных инициатив и «Польской школой», с участием несовершеннолетних и молодежи прошло незаконное массовое мероприятие.
«Облаченные в национальную форму польской скаутской организации молодые люди исполняли песни, читали стихи во славу военных преступников, в том числе Ромуальда Райса, известного под прозвищем Бурый», — сообщает прокуратура.
Анна Панишева в своем видеообращении, которое
Что произошло
1 марта в Польше отмечается Национальный день памяти «проклятых солдат», установленный в 2011 году. Речь идет об участниках антисоветского подполья, которые во второй половине 1940-х годов боролись за независимость страны. Но среди них есть и солдаты отряда Ромуальда Райса (по прозвищу Бурый), которые сожгли пять деревень на территории Восточной Польши, где жили православные белорусы. Тогда погибли 79 человек.
28 февраля в помещении, арендуемом Брестским форумом польских локальных инициатив и «Польской школой», прошло мероприятие, посвященное дню памяти «проклятых солдат». Его посетил консул Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюк.
9 марта в МИД Беларуси
10 марта замглавы польского внешнеполитического ведомства
11 марта в МИД Беларуси Гродно покинуть страну">вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского. Польской стороне вручили ноту с предложением руководителю и консулу Генерального консульства Польши в Гродно покинуть территорию Беларуси в течение 48 часов, сообщили в МИД Беларуси.
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По неподтвержденной информации, она задержана.
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