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За поджог «опорки» в Бобруйске вынесли приговор местному жителю
12.03.2021 16:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске вынесли приговор по делу о поджоге опорного пункта,
Пожар в общественном пункте охраны правопорядка № 4
Люди не пострадали. Заподозрили поджог. Следствие возбудило уголовное дело за умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом.
По делу о поджоге «опорки» позже милиция
Затем по подозрению в поджоге задержали 42-летнего бобруйчанина. Милиция сообщала, что подозреваемый купил на заправке бензин и с его помощью поджег «опорку». Мужчина говорил, что в тот день он был пьян, а после поджога уехал на заработки в Россию.
В суде обвиняемый рассказал, что встретился с другом, они пили пиво и посмотрели видео разгона демонстрации.
— Девочку одну тянули и женщин разгоняли, у меня под впечатлением просмотренного возникла такая мысль. Таким образом я выразил свое несогласие с действиями сотрудников милиции, что они грубо так обращаются с людьми. О своих намерениях я рассказал Дмитрию, он меня отговаривал. Я пошел на заправку на улице Ленина, купил бензин и направился в сторону опорного… Вспыхнуло сильно, — так объяснял свой поступок бобруйчанин.
Он признал вину, но не согласился с размером ущерба, который оценили в 4644,14 рубля.
— По моему мнению, как строителя, там ремонт не проводился уже лет 20, — заявил обвиняемый. — Я не думаю, что за десять минут мог быть причинен такой урон, чтобы столько возмещать. Тут рассчитана стоимость капитального ремонта, а не ремонтно-восстановительных работ.
В ходе следствия родные обвиняемого перечислили на счет Центра досуга и творчества 1740 рублей. Обвиняемый считает, что этих денег достаточно для погашения ущерба.
В суде бобруйчанин говорил также о том, что у него трое детей. И о том, что он раскаивается.
— С момента совершения преступления не проходило и дня, чтобы я не пожалел о своем поступке. Я прошу прощения у милиции, которой нанес оскорбление своими действиями, у работников Центра досуга и культуры за ущерб… Хочу попросить прощения у своей семьи — у мамы, жены, детей. Сказать им спасибо за то, что до сих пор меня поддерживают. Помогают мне. И попросить высокий суд не назначать мне наказание, связанное с лишением свободы, дать возможность выплачивать самому ущерб, а не взваливать это на плечи моей семьи. Прошу вас дать мне возможность работать, помогать своей семье, участвовать в жизни и воспитании своих детей, — сказал бобруйчанин.
Судья Наталья Огладкова вынесла решение: мужчина отправится в колонию усиленного режима на 6 лет. Иск от Центра досуга и творчества за нанесенный пожаром ущерб будут рассматривать отдельно.
Мать обвиняемого сказала, что пока не знает, будут ли они обжаловать приговор.
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Мужчину также будут принудительно лечить от алкоголизма.
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