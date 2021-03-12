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В Молодечненском районе частник выбивал из клиентки деньги битой

12.03.2021 16:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Молодечненском районе местный предприниматель избил и угрожал убить минчанку, требуя заплатить за оказанные услуги по вывозу мусора. Об этом заместитель прокурора Молодечненского района Александр Васюта рассказал изданию kraj.by.


Фото: pixabay.com

Как сообщается, к местному 44-летнему предпринимателю, занимавшемуся вывозом отходов, обратилась жительница Минска. Ее дача в садовом товариществе близ деревни Черченово Молодечненского района сгорела, и женщина хотела убрать с участка мусор, оставшийся после пожара — договор об оказании услуги заключен 17 сентября. Когда предприниматель вывез часть хлама, то потребовал заплатить ему 500 рублей, однако минчанка заявила, что рассчитается, только когда тот полностью завершит свою работу и очистит участок.

Тогда мужчина решил получить деньги с помощью насилия. Он ударил хозяйку участка деревянной битой по голове, а затем продолжил избивать упавшую женщину, нанося удары по голове и туловищу. Затем предприниматель отвез ее на своей машине в лес в трехстах метрах от места конфликта и продолжил избивать руками и ногами уже там, требуя ему заплатить. Позже экспертиза зафиксировала у минчанки многочисленные травмы на голове, плечах, спине, бедрах и в паху.

После он отвез избитую женщину на кладбище деревни Лозовец и заявил, что тут она найдет свое последнее упокоение, если не заплатит.

Затем мужчина довез минчанку до окраины Молодечно, где ненадолго остановился. Женщина в это время сумела выбежать из машины и скрыться, уехав на попутке в Минск. Перепуганная хозяйка дачного участка все-таки перечислила 500 рублей на счет предпринимателя.

Как выяснилось, мужчина уже был судим, в его «послужном списке» — разбой и кража. Против него возбудили дело по части 3 статьи 384 (Принуждение к выполнению обязательств) Уголовного кодекса Беларуси — ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы. На данный момент он находится под домашним арестом.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина требовал заплатить за частично оказанную услугу по вывозу мусора, при этом клиентка готова была рассчитаться только после выполнения всех работ.
 
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