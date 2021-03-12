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В Могилеве начали вырубать деревья под строительство корпуса больницы, хотя обсуждение еще идет

12.03.2021 16:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Могилевчане собирают подписи за перенос строительства кардиотерапевтического корпуса областной больницы на другую площадку. Сейчас строить его планируют на месте сквера. Более того: общественное обсуждение еще не закончилось, а деревья в сквере уже вырубают. Горожане возмущены.


Фото: телеграм-канал LOSQUE

Строить 5-этажный кардиотерапевтический корпус Могилевской областной больницы планируют на улице Бялыницкого-Бирули на месте сквера. По задумке, стройку начнут и закончат в 2021 году.

Общественное обсуждение отчета об оценке воздействия объекта на окружающую среду должно закончиться лишь 18 марта, но деревья в сквере уже начали вырубать. Возмущенные могилевчане составили петицию.

Авторы пишут, что выступают категорически против возведения корпуса на выбранном месте, так как тут находится сквер с множеством взрослых здоровых деревьев.

— Сквер предназначен для отдыха пациентов больницы и встреч на свежем воздухе с родственниками. Это единственная рекреационная зона на территории лечебного учреждения. В случае реализации проекта на данном месте резко ухудшится качество среды и реабилитационные перспективы для пациентов, лишенных возможности дышать на свежем воздухе и прогуливаться по скверику. В отчете не указано количество уничтожаемых насаждений, но даже по съемке можно насчитать более 36 деревьев, попадающих под пятно застройки корпуса, новые дорожки и пожарный проезд вокруг здания, уничтожение которых представляется нам настоящим варварством, — говорится в петиции.


Фото: телеграм-канал LOSQUE

Горожане также указывают, что на территории больницы достаточно пустырей, где могли бы построить новый корпус. И предлагают, например, оптимизировать машинный двор: он находится сразу за сквером, большая его часть не используется.

Авторы петиции указывают и на нарушение закона об озеленении территории, которое и сейчас не достигает половины при необходимых 55%. Снос сквера еще больше ухудшит ситуацию, считают могилевчане.

 
 
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Горожане возмущены этим и собирают подписи за перенос строительной площадки.
 
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