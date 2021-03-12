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Прогноз погоды на 13 марта
12.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогоду в республике обусловят атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы и поступление теплой воздушной массы. На отдельных участках дорог страны ожидается гололедица.
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Погоду в республике обусловят атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы и поступление теплой воздушной массы. На отдельных участках дорог страны...
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