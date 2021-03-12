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Победителей областного этапа конкурса "Школа безопасности" выбрали сегодня в столице

12.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В интеллектуальном турнире соревновались более 70 школьников со всего центрального региона. История создания пожарной службы, правила поведения дома и на улице, а также действия при оказании первичной медпомощи - все эти знания проверили в тестовой форме. На 100 вопросов  60 минут. Такая своеобразная олимпиада по основам безопасной жизнедеятельности прошла в трех возрастных категориях.

Победителей выбрали в каждой возрастной категории. По итогам тестов  5 знатоков безопасности представили свои визитки на заданную тему. Это правильное обращение с огнем. Лучшие представят Минскую область на республиканском этапе конкурса.

 
 
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В интеллектуальном турнире соревновались более 70 школьников со всего центрального региона. История создания пожарной службы, правила поведения дома и на улице, а...
 
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