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Победителей областного этапа конкурса "Школа безопасности" выбрали сегодня в столице
12.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ интеллектуальном турнире соревновались более 70 школьников со всего центрального региона. История создания пожарной службы, правила поведения дома и на улице, а также действия при оказании первичной медпомощи - все эти знания проверили в тестовой форме. На 100 вопросов 60 минут. Такая своеобразная олимпиада по основам безопасной жизнедеятельности прошла в трех возрастных категориях.
Победителей выбрали в каждой возрастной категории. По итогам тестов 5 знатоков безопасности представили свои визитки на заданную тему. Это правильное обращение с огнем. Лучшие представят Минскую область на республиканском этапе конкурса.
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В интеллектуальном турнире соревновались более 70 школьников со всего центрального региона. История создания пожарной службы, правила поведения дома и на улице, а...
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