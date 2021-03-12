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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минской области до начала мая планируют ликвидировать критическую ямочность Плановый ремонт дорог в этом году пришлось перенести на середину зимы, поскольку из-за последствий контрастной погоды - сильных морозов и временных оттепелей -...

Плановый ремонт дорог в этом году пришлось перенести на середину зимы, поскольку из-за последствий контрастной погоды - сильных морозов и временных оттепелей - покрытие быстро пришло в негодность. Используют так называемую мобильную асфальтную смесь специальной консистенции, чтобы перевозить ее на большие расстояния.Сейчас по всей области каждый день работают почти 50 бригад. Кроме ремонта работники очищают обочины от мусора и снега.