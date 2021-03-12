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В Минской области до начала мая планируют ликвидировать критическую ямочность
12.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПлановый ремонт дорог в этом году пришлось перенести на середину зимы, поскольку из-за последствий контрастной погоды - сильных морозов и временных оттепелей - покрытие быстро пришло в негодность. Используют так называемую мобильную асфальтную смесь специальной консистенции, чтобы перевозить ее на большие расстояния.
Сейчас по всей области каждый день работают почти 50 бригад. Кроме ремонта работники очищают обочины от мусора и снега.
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Плановый ремонт дорог в этом году пришлось перенести на середину зимы, поскольку из-за последствий контрастной погоды - сильных морозов и временных оттепелей -...
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