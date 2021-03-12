ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Праздничные площадки щедрой Масленицы в Минске

12.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Масленичная неделя подходит к своей кульминации. Встречать наступление весны будем уже в субботу. На выходных праздничные площадки развернутся на столичных улицах и площадях. Так, возле Дворца спорта уже работают около 30 точек торговли с блинами и другими угощениями. Можно здесь приобрести и сувениры.

В Заводском и Советском районах Масленицу встретят по-спортивному - лыжной гонкой. А вот зазывание весны возле "Минск-Арены" будет стартовать завтра в 11 часов. Для гостей праздника здесь готовят интересную развлекательную программу, конкурсы и ярмарку.

Кстати, народные масленичные гулянья пройдут и в Минском зоопарке. Здесь мероприятие начнется в субботу в 12 часов. Для посетителей подготовили конкурсы, ярмарку, показательное кормление животных, а также угощения - блины на любой вкус.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Масленичная неделя подходит к своей кульминации. Встречать наступление весны будем уже в субботу. На выходных праздничные площадки развернутся на столичных...
 
Новости дня
Новости общества
 
Синоптики прогнозируют существенное изменение погоды с выходных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by