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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздничные площадки щедрой Масленицы в Минске Масленичная неделя подходит к своей кульминации. Встречать наступление весны будем уже в субботу. На выходных праздничные площадки развернутся на столичных...

Масленичная неделя подходит к своей кульминации. Встречать наступление весны будем уже в субботу. На выходных праздничные площадки развернутся на столичных улицах и площадях. Так, возле Дворца спорта уже работают около 30 точек торговли с блинами и другими угощениями. Можно здесь приобрести и сувениры.В Заводском и Советском районах Масленицу встретят по-спортивному - лыжной гонкой. А вот зазывание весны возле "Минск-Арены" будет стартовать завтра в 11 часов. Для гостей праздника здесь готовят интересную развлекательную программу, конкурсы и ярмарку.Кстати, народные масленичные гулянья пройдут и в Минском зоопарке. Здесь мероприятие начнется в субботу в 12 часов. Для посетителей подготовили конкурсы, ярмарку, показательное кормление животных, а также угощения - блины на любой вкус.