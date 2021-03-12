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Синоптики прогнозируют существенное изменение погоды с выходных

12.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Снег и мороз изменятся оттепелью. Синоптики прогнозируют существенное изменение погоды с выходных. Ожидаются кратковременные осадки - мокрый снег и дождь. Местами возможны туман и гололедица. Ночью  небольшой мороз, а днем от 4  до 9 градусов тепла. Теплая весенняя погода сохранится и в начале следующей недели.

 
 
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Снег и мороз изменятся оттепелью. Синоптики прогнозируют существенное изменение погоды с выходных. Ожидаются кратковременные осадки - мокрый снег и дождь. Местами...
 
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