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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 6 лет лишения свободы за уничтожение имущества и хулиганство Финальный процесс по делу о поджоге опорного пункта в Бобруйске прошел сегодня в районном центре. В суде был оглашен приговор обвиняемому - 6 лет лишения свободы за...

Финальный процесс по делу о поджоге опорного пункта в Бобруйске прошел сегодня в районном центре. В суде был оглашен приговор обвиняемому - 6 лет лишения свободы за уничтожение имущества и хулиганство. Напомним, инцидент случился в сентябре прошлого года. Здание, которое подожгли, находится по улице Куйбышева.По информации МЧС, огнем были повреждены входная дверь, внутренняя отделка и имущество. Задержали подозреваемого спустя месяц, сразу после хулиганской выходки он уехал в Россию. Потом вернулся. Тогда фигурант сообщил, что пошел на такой шаг под влиянием деструктивных телеграм-каналов плюс в тот день был пьян.Напомним, что сейчас идет активная работа над изменениями в Уголовный кодекс. Как уже было отмечено, закон должен соответствовать реальной обстановке в стране и в мире. Нужно учитывать и мировую практику. А люди должны увидеть соответствующий закон и понимать, какие будут последствия за его несоблюдение.