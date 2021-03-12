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6 лет лишения свободы за уничтожение имущества и хулиганство

12.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Финальный процесс по делу о поджоге опорного пункта в Бобруйске прошел сегодня в районном центре. В суде был оглашен приговор обвиняемому - 6 лет лишения свободы за уничтожение имущества и хулиганство. Напомним, инцидент случился в сентябре прошлого года. Здание, которое подожгли, находится по улице Куйбышева. 

По информации МЧС, огнем были повреждены входная дверь, внутренняя отделка и имущество. Задержали подозреваемого спустя месяц, сразу после хулиганской выходки он уехал в Россию. Потом вернулся. Тогда фигурант сообщил, что пошел на такой шаг под влиянием деструктивных телеграм-каналов плюс в тот день был пьян. 

Напомним, что сейчас идет активная работа над изменениями в Уголовный кодекс. Как уже было отмечено, закон должен соответствовать реальной обстановке в стране и в мире. Нужно учитывать и мировую практику. А люди должны увидеть соответствующий закон и понимать, какие будут последствия за его несоблюдение.

Владимир Шалухин, начальник УСК Беларуси по Могилевской области:  "В УК содержатся специальные нормы, предусматривающие повышенную ответственность за посягательство на жизнь, здоровье сотрудников органов внутренних дел, оказания сопротивления, а также угрозу насилия. В 2020 году в регионе зарегистрировано 42 преступления,  что связаны с сопротивлением милиции. В этом году уже 13".

 
 
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Финальный процесс по делу о поджоге опорного пункта в Бобруйске прошел сегодня в районном центре. В суде был оглашен приговор обвиняемому - 6 лет лишения свободы за...
 
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