У жителя Лиды диагностировали менингококковую инфекцию. В последний раз ее фиксировали в городе в 2012 году

Источник материала: Tut.by

У 37-летнего жителя Лиды диагностировали менингококковую инфекцию, сообщает Лидская газета .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Заболевший лидчанин работает в Минске. В столицу мужчина отправился 9 марта. Через несколько дней он почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь. 11 марта у него диагностировали менингококковую инфекцию. Заведующая отделом эпидемиологии Лидского ЗЦГЭ Елена Садовская рассказала, что последний раз эту инфекцию регистрировали в Лиде в 2012 году.

— Несмотря на то, что заболевание характерно преимущественно для маленьких детей, от него никто не застрахован. Заболевшему лидчанину 37 лет (в 2012 году заболевшему ребенку было 11 месяцев 28 дней). По факту выявленной инфекции определены контактные лица, обследованы лабораторно и направлены на консультации к лор-врачу и врачу-инфекционисту восемь человек, — сообщила Елена Садовская.

Медик отметила, что менингококк передается воздушно-капельным путем, а опасность заболевания — в его высокой летальности.

— Возбудитель менингококковой инфекции постоянно циркулирует среди различных возрастных групп населения, однако наибольшую эпидемическую опасность представляют именно бактерионосители. Причем чаще всего ими являются взрослые (которые не подозревают об этом), а болеют преимущественно дети. Менингококк обычно активизируется во время сезонного роста заболеваемости ОРИ. Он под них маскируется: симптомы очень напоминают простуду. Так, при назофарингите у больного воспаляется задняя стенка глотки, отмечается незначительное повышение температуры тела, головная боль, першение в горле, заложенность носа и насморк. За этими симптомами может скрываться менингококковая инфекция. Самая опасная форма инфекции — генерализованная. Она протекает молниеносно: за один день из-за кровоизлияния в жизненно важные органы, и прежде всего в надпочечники, больной может умереть.

Медики отмечают, что родителей маленьких детей должны насторожить следующие симптомы: мышечная слабость, сильная головная боль, которая не снимается обезболивающими. Температура в течение часа поднимается до 39−40 градусов, начинается рвота, которая не приносит облегчения. Важный симптом — появление сыпи: бледно-розовые «звездочки» покрывают тело в первые сутки болезни. При появлении этого симптома необходимо сразу вызвать скорую помощь.