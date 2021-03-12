Лукашенко спросил у главы Минздрава про ЧП с кислородом в витебской БСМП. Ответ: «Были небольшие перебои»

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 12 марта во время посещения больницы в Молодечно спросил у главы Минздрава Дмитрия Пиневича о ЧП с кислородом в БСМП Витебска. Фрагмент разговора опубликовал телеграм-канал «Пул Первого» .



Фото: president.gov.by

— А что в интернете какой-то врач заявлял о том, что… — попытался сформулировать вопрос Лукашенко.

— БСМП Витебска, — подсказал Дмитрий Пиневич.

— Так что там за проблема? Не хватает кислорода…

— Я не думаю, чтобы там не хватало кислорода, — подключился к диалогу помощник президента Александр Косинец.

— Там на пике были небольшие перебои, мы там комиссию высылали. Ну там человек… — замялся с ответом глава Минздрава.

— Ну если там политика, то, значит, надо на место человека ставить, — заявил Лукашенко.

— Поставим, — пообещал Пиневич.

— Нам не до политики сейчас. Надо пресекать подобные вещи. Если там действительно есть проблема, то ее надо решать, — продолжил Лукашенко.

ЧП с кислородом в БСМП Витебска

Напомним, в интервью TUT.BY Владимир Мартов, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП), рассказал , что в начале января в больнице произошло ЧП с кислородом. В хирургическом корпусе три раза отключалась подача кислорода — на 15, 20 и 23 минуты. Стали умирать люди: «Кто-то умер в те же дни, кто-то — на следующий день, кто-то — через 3−5 дней». Он не назвал точное количество умерших, но сообщил, что это был «не один и не два человека».

— Промолчать об этом ЧП я, разумеется, не мог — написал министру здравоохранения Дмитрию Пиневичу [копия сообщения Мартова есть в редакции. — Прим. TUT.BY]. Он прислал комиссию в нашу больницу. Систему подачи кислорода никто не исследовал, со мной обсуждали совсем другие вопросы, — рассказал Владимир Мартов.

TUT.BY направил запрос в Минздрав с просьбой прокомментировать причины и последствия ЧП с кислородом в витебской БСМП, а также получить комментарий у министра Дмитрия Пиневича, но безуспешно.