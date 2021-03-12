Студенты, задержанные в ноябре 2020-го, пятый месяц в СИЗО. Следствие окончено, вероятно, скоро суд

Источник материала: Tut.by

В ноябре 2020 года к десяти студентам минских вузов, выпускнице БГМУ и преподавателю БГУИР пришли из КГБ. Спустя несколько дней им предъявили обвинение по части 1 статьи 342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок». 12 марта истек очередной срок содержания под стражей — пошел пятый месяц с момента их задержания. По информации родственников, студентам продлили срок нахождения под стражей до 27 марта. Есть вероятность, что вскоре над ними может начаться суд.



Марш студентов 1 сентября 2020 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как стало известно TUT.BY, следствие по делу окончено. На протяжении последних недель обвиняемые знакомились с материалами дела. В нем — 36 томов. Вероятнее всего, такое количество томов указывает на то, что студенты проходят по одному делу. По информации от родных Ксении Сырамалот, дело передано для ознакомления в прокуратуру. О дате начала суда пока ничего неизвестно.

Очередной срок содержания под стражей у обвиняемых истек 12 марта 2021 года. Виталий Трахтенберг, отец отчисленного из БГУ Ильи Трахтенберга, рассказал, что его сыну продлили срок нахождения под стражей до 27 марта.

Напомним, 12 ноября 2020 года к девяти студентам пяти минских вузов пришли из КГБ. Позже им предъявили обвинение по части 1 статьи 342 «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок». Уже четыре месяца молодые люди находятся в СИЗО. Это:

Мария Каленик, студентка БГАИ

студентка БГАИ Ксения Сырамалот, студентка БГУ

студентка БГУ Кася Будько, студентка БГПУ

студентка БГПУ Яна Оробейко, студентка БГПУ

студентка БГПУ Егор Канецкий, студент БГУ

студент БГУ Глеб Фицнер, студент МГЛУ

студент МГЛУ Илья Трахтенберг, отчисленный студент БГУ

отчисленный студент БГУ Виктория Гранковская, отчисленная студентка БНТУ

отчисленная студентка БНТУ Анастасия Булыбенко, отчисленная студентка БНТУ.

В тот же день была задержана преподавательница БГУИР Ольга Филатченкова. Ей также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса. Как и выпускнице БГМУ, члену Координационного совета и представителю Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов Алане Гебремариам.

Спустя две недели, 26 ноября, сотрудники КГБ задержали Татьяну Екельчик, студентку мехмата БГУ. Ей предъявили обвинение по статье 342 УК. Она также находится под стражей.