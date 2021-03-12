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Студенты, задержанные в ноябре 2020-го, пятый месяц в СИЗО. Следствие окончено, вероятно, скоро суд
12.03.2021 17:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ноябре 2020 года к десяти студентам минских вузов, выпускнице БГМУ и преподавателю БГУИР пришли из КГБ. Спустя несколько дней им предъявили обвинение по части 1 статьи 342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок». 12 марта истек очередной срок содержания под стражей — пошел пятый месяц с момента их задержания. По информации родственников, студентам продлили срок нахождения под стражей до 27 марта. Есть вероятность, что вскоре над ними может начаться суд.
Как стало известно TUT.BY, следствие по делу окончено. На протяжении последних недель обвиняемые знакомились с материалами дела. В нем — 36 томов. Вероятнее всего, такое количество томов указывает на то, что студенты проходят по одному делу. По информации от родных Ксении Сырамалот, дело передано для ознакомления в прокуратуру. О дате начала суда пока ничего неизвестно.
Очередной срок содержания под стражей у обвиняемых истек 12 марта 2021 года. Виталий Трахтенберг, отец отчисленного из БГУ Ильи Трахтенберга, рассказал, что его сыну продлили срок нахождения под стражей до 27 марта.
Напомним, 12 ноября 2020 года к девяти студентам пяти минских вузов пришли из КГБ. Позже им предъявили обвинение по части 1 статьи 342 «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок». Уже четыре месяца молодые люди находятся в СИЗО. Это:
В тот же день
Спустя две недели, 26 ноября, сотрудники КГБ
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По информации родственников, студентам продлили срок содержания под стражей до 27 марта. Есть вероятность, что вскоре над ними может начаться суд. Последние две...
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