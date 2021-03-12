В суде над музыкантом из Гродно, который 3 марта объявил сухую голодовку, - перерыв почти на неделю

Источник материала: Tut.by

В Гродно продолжается суд над музыкантом Игорем Банцером. Его обвиняют в хулиганстве: ночью 5 сентября якобы танцевал без нижнего белья перед милицейским автомобилем. Потерпевший — водитель-милиционер РОВД Ленинского района города Сергей Богдевич. 3 марта во время первого заседания обвиняемый объявил сухую голодовку, так как считает, что его дело «политически мотивированное».



Фото: TUT.BY

Сегодня, 12 марта, судебное заседание по данному делу продолжилось. Оно должно было начаться в 14.30, но еще полчаса люди, пришедшие поддержать музыканта, стояли в фойе суда.

Для судебного заседания выбрали уже другой зал — побольше, однако не все желающие смогли попасть внутрь. Также секретарь суда предупредила людей, что в зале нельзя фотографировать, а потом сказала, что на заседание пустят только тех, кто будет без телефона. Гродненцы стали возмущаться, тогда было решено, что войдет только часть из собравшихся. До того как люди попали в зал, из-за закрытых дверей слышались громкие реплики музыканта.

41-летний Игорь Банцер — лидер стрит-панк-группы Mister X. Женат, у него трое детей. В этом году во время акций протеста он трижды отбывал административный арест за участие в митингах (в общей сложности 18 суток), а также был оштрафован.

Потом он был задержан по уголовному делу: 20 октября прошлого года дома у мужчины провели обыск. С того времени он находился в гродненском СИЗО.

По версии обвинения, Банцер, «умышленно выражая неуважение к представителям власти, явно пренебрегая общеморальными нормами с особым цинизмом»,

обнажил свои половые органы и демонстрировал их милиционерам, которые находились в служебном автомобиле, а также неустановленным лицам.

Потерпевший — водитель-милиционер, который как раз и находился в той самой машине. Он вместе с участковым в ту ночь приехал по вызову к одному из баров.

Водитель рассказал, что сначала увидел Банцера сбоку от машины. Тот был еще одет «во что-то розовое и яркое». Потом сотрудник начал заполнять бортовой журнал и, когда поднял глаза, увидел танцующего мужчину. Тот уже якобы был без трусов.

— Смотрю, какой-то мужик танцует голый перед машиной, — вспоминал в суде потерпевший.

Однако друзья Банцера говорят, что музыкант танцевал перед милицейским автомобилем вовсе не голым: на нем были стринги.

Сухая голодовка — сознательный отказ от принятия любой пищи и жидкости, включая воду. Длительный (более 1−2 суток) отказ от приема пищи и воды негативно отражается на здоровье человека. Потеря воды, вызывающая резкое снижение массы тела и сбой метаболических процессов, опасна для жизни. Во время сухой голодовки уже на третьи сутки в организме человека начинаются необратимые процессы.

Лишение воды исходно здорового человека приводит к смерти через 7−10 дней, а в жарких сухих условиях — через 3−5 дней.

На очередном судебном заседании мужчина выглядит похудевшим и осунувшимся, у Банцера — хриплый голос, однако говорит он громко и четко, все время двигается внутри клетки. Наручники с него не сняли. Он все время поднимает руки и показывает их присутствующим через стекло.

Милиционеры предупреждают людей, что переговариваться друг с другом нельзя во время заседания, потому что «это запрещено законом».

Судья интересуется здоровьем обвиняемого, он говорит, что в состоянии участвовать в заседании. Затем судья зачитывает ходатайство Банцера, которое он написал еще 20 февраля, где просит изменить ему меру пресечения. Прокурор ходатайство не поддерживает. В итоге суд решает оставить музыканта под стражей ввиду того, что он может скрыться от правосудия.



Фото: TUT.BY

В пятницу должны были также выслушать свидетеля — сотрудника милиции, но на суд он не явился.

Друзья Банцера рассказывают, что данный свидетель — милиционер, к которому перед своим танцем перед служебной машиной, подходил Банцер.

— Он спросил у него, можно ли потанцевать перед автомобилем. Тот сказал, что можно. А сейчас он уже второй раз не является на суд и найти его никак не могут, — говорят гродненцы.

В суде объявлен перерыв до четверга, 18 мая.

— Я до понедельника еще продержусь, а дальше — не знаю, — несколько раз повторил Игорь Банцер, пока люди покидали зал.