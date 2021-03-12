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На стройке на заводе «Нафтан» кто-то полгода вбивал гвозди в кабели. Возбуждено дело
12.03.2021 17:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На новополоцком заводе «Нафтан» повредили кабели электрообогрева, предприятие получило ущерб не менее чем на 4,6 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело,
Кабели повреждены на строительном объекте завода. Кто-то с октября прошлого года по март забивал внутрь изоляции и медных жил металлические предметы, похожие на гвозди. Всего повреждено 17 кабелей электрообогрева с рабочим напряжением в 380 Вольт.
Предприятию причинен ущерб не менее чем на 4675 рублей.
Возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества ОАО «Нафтан».
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Кабели повреждены на строительном объекте завода. Кто-то с октября прошлого года по март забивал внутрь изоляции и медных жил металлические предметы, похожие на...
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