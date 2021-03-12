Алиев и Пашинян высоко оценили действия российских миротворцев в Карабахе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мар – Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян дали высокую оценку действиям российских миротворцев в Нагорном Карабахе, об этом лидеры двух стран заявили президенту России Владимиру Путину в телефонных разговорах, сообщает пресс-служба Кремля.

"Ильхам Алиев и Никол Пашинян дали высокую оценку действиям российского миротворческого контингента, развернутого на линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора", – говорится в сообщении.

В пресс-службе российского лидера также отметили, что стороны констатировали режим прекращения огня в регионе и подтвердили, что обстановка в Карабахе остается в целом стабильной.

В разговорах обсуждался вопрос реализации договоренностей по Нагорному Карабаху, которые были зафиксированы 9 ноября 2020 года и 11 января 2021-го.

Руководители стран обсудили и возможность разблокировки экономических и транспортных связей на Кавказе. Этими вопросами вплотную сейчас занимается трехсторонняя рабочая группа на уровне заместителей правительства.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились в сентябре 2020 года, они стали продолжением многолетних споров по поводу территориального статуса региона. В результате обстрелов и столкновений погибли тысячи человек с обеих сторон.

Страны пытались прийти к перемирию, но самым результативным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. Азербайджан и Армения при посредничестве России договорились полностью прекратить обстрелы и провести обмен пленными и телами погибших. В совместном заявлении стороны также подтвердили неизменность переговорного процесса. Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Российские миротворцы находятся в регионе до сих пор.