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Алиев и Пашинян высоко оценили действия российских миротворцев в Карабахе
12.03.2021 17:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мар – Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян дали высокую оценку действиям российских миротворцев в Нагорном Карабахе, об этом лидеры двух стран заявили президенту России Владимиру Путину в телефонных разговорах, сообщает пресс-служба Кремля.
"Ильхам Алиев и Никол Пашинян дали высокую оценку действиям российского миротворческого контингента, развернутого на линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора", – говорится в сообщении.
В пресс-службе российского лидера также отметили, что стороны констатировали режим прекращения огня в регионе и подтвердили, что обстановка в Карабахе остается в целом стабильной.
В разговорах обсуждался вопрос реализации договоренностей по Нагорному Карабаху, которые были зафиксированы 9 ноября 2020 года и 11 января 2021-го.
Руководители стран обсудили и возможность разблокировки экономических и транспортных связей на Кавказе. Этими вопросами вплотную сейчас занимается трехсторонняя рабочая группа на уровне заместителей правительства.
Конфликт в Нагорном Карабахе
Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились в сентябре 2020 года, они стали продолжением многолетних споров по поводу территориального статуса региона. В результате обстрелов и столкновений погибли тысячи человек с обеих сторон.
Страны пытались прийти к перемирию, но самым результативным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. Азербайджан и Армения при посредничестве России
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Об этом лидеры Азербайджана и Армении заявили президенту России в телефонных разговорах, также стороны подтвердили действие режима прекращения огня в регионе.
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