|
Неравнодушные белорусы выступают за недопустимость героизации нацизма
12.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВозле генконсульства Польши в Бресте неравнодушные белорусы провели флешмоб против героизации нацизма. Вопиющим фактом возмутились ветераны и другие жители Бреста. Своей акцией они заявили о недопустимости реабилитации военных преступников.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возле генконсульства Польши в Бресте неравнодушные белорусы провели флешмоб против героизации нацизма. Вопиющим фактом возмутились ветераны и другие жители...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)