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Задержана учредитель "Польской школы"

12.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Правоохранители продолжают устанавливать участников дела о героизации военных преступников. Задержан еще один соучредитель "Польской школы" - Анна Панишева. Женщина причастна к акциям, направленным на пропаганду нацизма. На допросе задержанная вела себя крайне агрессивно.

Напомним, что накануне оперативники провели обыски в офисе "Польской школы" и по месту жительства работников. Изъята офисная техника, уставная документация, плакаты, фотографии и литература о деятельности Ромуальда Райса и участников антикоммунистического подполья Польши во время Второй мировой войны.

 
 
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Правоохранители продолжают устанавливать участников дела о героизации военных преступников. Задержан еще один соучредитель "Польской школы" - Анна Панишева....
 
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