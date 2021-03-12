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Правоохранители продолжают устанавливать участников дела о героизации военных преступников. Задержан еще один соучредитель "Польской школы" - Анна Панишева. Женщина причастна к акциям, направленным на пропаганду нацизма. На допросе задержанная вела себя крайне агрессивно.



Напомним, что накануне оперативники провели обыски в офисе "Польской школы" и по месту жительства работников. Изъята офисная техника, уставная документация, плакаты, фотографии и литература о деятельности Ромуальда Райса и участников антикоммунистического подполья Польши во время Второй мировой войны.