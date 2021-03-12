|
Задержана учредитель "Польской школы"
12.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Правоохранители продолжают устанавливать участников дела о героизации военных преступников. Задержан еще один соучредитель "Польской школы" - Анна Панишева. Женщина причастна к акциям, направленным на пропаганду нацизма. На допросе задержанная вела себя крайне агрессивно.
Напомним, что накануне оперативники провели обыски в офисе "Польской школы" и по месту жительства работников. Изъята офисная техника, уставная документация, плакаты, фотографии и литература о деятельности Ромуальда Райса и участников антикоммунистического подполья Польши во время Второй мировой войны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правоохранители продолжают устанавливать участников дела о героизации военных преступников. Задержан еще один соучредитель "Польской школы" - Анна Панишева....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)