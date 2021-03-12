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Дом семейного типа в Чаусах стал 53-м в Могилевской области
12.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСимволический ключ от реального дома. Подарок вручен семье Натальи и Павла Пантелеевых. Это комфортный коттедж в Чаусах для воспитания своих и приемных детей. В общей сложности теплотой и заботой здесь окружены 9 ребятишек. В доме семейного типа, на реконструкцию которого понадобилось свыше 100 тысяч рублей госинвестиций, 6 комнат. Есть кухня, гостиная, электрическое отопление. Семья переехала из Могилева. Подарки: бытовая техника, игрушки вручены от Детского фонда, районного исполнительного комитета, спонсоров и благотворительных организаций.
Наталья Пантелеева, родитель-воспитатель: "Огромное удовольствие, удивление, когда мы приехали, насколько он огромный. Насколько сюда много вложено любви, заботы. В том числе простых людей, строителей, которые, мы видели, каждый день трудились как пчелки. Счастье, что о нас так заботятся. Так что спасибо всем огромное".
Александр Ефимчиков, председатель Чаусского райисполкома: "Мы настраиваем всех руководителей предприятий, общественных организаций, чтобы поддержать такие семьи. У нас их немного, мы каждого знаем, каждому оказываем внимание. Поэтому никто не будет забыт, никто не будет брошен".
Дом семейного типа в Чаусах стал 53-м в Могилевской области. Сейчас в них проживают свыше полутысячи детей.
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Символический ключ от реального дома. Подарок вручен семье Натальи и Павла Пантелеевых. Это комфортный коттедж в Чаусах для воспитания своих и приемных детей. В...
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