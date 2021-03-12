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Неожиданно: самолеты «Белавиа» окропили святой водой

12.03.2021 19:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В честь 25-летия самолеты «Белавиа» окропили святой водой. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.


Фото: с сайта «Минск-Новости»

Священники освятили три воздушных судна авиакомпании «Белавиа»: Embraer 175, Embraer 195 и Boeing 737−800. Кроме этого, в аэропорту состоялся молебен, в нем принял участие митрополит Минский и Заславский Вениамин.

Гендиректор авиакомпании Игорь Чергинец пояснил, что освящение самолетов решили провести в начале марта, так как на это время приходится 25-летний юбилей «Белавиа», а еще в этом же месяце «проходит Масленица и начинается Великий пост».

— Все это дает ощущение начала какого-то нового этапа развития и появления новых возможностей. На этот год у всех много планов, не реализованных ранее из-за пандемии. И мы не исключение, — сказал Чергинец.

Похоже, практика освящения самолетов нетипична для «Белавиа», собеседники в сфере таких историй не припомнят.


Митрополит Вениамин и гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец на молебне в здании аэропорта


 
Теги: Минск
 
 
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В честь 25-летия «Белавиа» самолеты авиакомпании окропили святой водой. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
 
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