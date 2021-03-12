Конфликт между жителями дома на проспекте и KFC: люди слышат гул и чувствуют вибрацию от техники

Источник материала: Tut.by

В редакцию обратились жители дома на проспекте Независимости, где 1 декабря на первом этаже открылся KFC. Общепит здесь был и раньше, много лет подряд работали кафе, но проблемы у местных начались сейчас: спать им мешают вибрации и гул от техники. Превышения по нормам зафиксировали и в санэпидемстанции. Как жители пытаются решить эту проблему — в материале TUT.BY.





Речь идет про угловой дом по Хмельницкого, 2/Независимости, 75.

Алена Мириева живет с семьей на третьем этаже, между ней и KFC — еще одна квартира, но там нет постоянных жильцов, ее сдают посуточно, поэтому жаловаться некому. Тем не менее, в квартире у Мириевой не раз проводили замеры шума и вибрации специалисты из центра гигиены и эпидемиологии — нормы оказались превышены.

Ресторан, несмотря на это, продолжает работать.

— Повышенный уровень шума издает система вентиляции ресторана KFC и кондиционеры, наружные блоки которых выведены на фасад, в непосредственной близости от окон квартир, а также шум и вибрация, которые исходят от оборудования, установленного в помещении KFC и вытяжной системы. От шума и вибрации страдают в особенности жильцы второго, третьего и четвертого этажей, хотя соседка, которая проживает на последнем, девятом, этаже говорит, что и она слышит шум от вытяжки, — говорит Мириева.





По словам жительницы, днем, когда занят делами, это не приносит дискомфорта. Но вечером, в состоянии покоя, тяжело засыпать.

— Если бодрствовать, ходить, то все нормально. Но отдыхать и спать невозможно: кладешь голову на подушку и слышишь, что гул стоит. Мучаемся.

Алена и другие жильцы дома вспоминают, что здесь долгие годы работали разные кафе — «Батлейка», Fresh cafe, «Безе». Эти заведения не приносили никому дискомфорта, у них были другие мощности. А c KFC проблемы начались еще на этапе ремонта помещения, так как работы велись и ночью: местным пришлось вызывать милицию на строителей.

Как проходят замеры шума, которые проводили уже шесть раз





Замеры шума и вибрации в квартире выглядят следующим образом: сначала специалист из государственной лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии заходит в жилую комнату и на слух определяет, есть ли посторонние шумы. Потом приходит другой специалист с оборудованием для замера шумов и вибрации. Параллельно в заведении, которое является источником шума, по сигналу специалиста из квартиры постепенно включают всю технику, чтобы оценить разницу. В течение 1,5−2 часов в полной тишине идут замеры в жилой комнате.

Вся техника в квартире во время работы специалистов выключается. Во время одного такого замера присутствовали мы. В тот раз ничего не работало, специалист также в этом убедился: проверил, выключен ли холодильник и не работает ли стиральная машина.

На замеры в квартиру Алены приходят еще двое мужчин: Дмитрий со второго этажа, под квартирой которого находится общий зал KFC и Александр с четвертого этажа, — обоим также доставляет дискомфорт работа заведения. Дмитрий, Александр и муж Алены обычно во время замеров спускаются вниз и контролируют в KFC, чтобы там включали все оборудование на полную мощность.

Шум в квартире Мириевой замеряли уже шесть раз. Первый раз исследование было 16 декабря: в тот раз превышений по нормам не выявили. По мнению Мириевой, тогда замеры провели ненадлежащим образом.





Позже замеры проводили еще три раза — 28 января, 15 и 23 февраля, исследования показали превышение установленных норм.

— KFC обшило каким-то материалом наружные блоки вентиляции, вытяжки, в связи с этим шума на улице стало меньше, а в квартирах — нет, — говорит Мириева.

С 4 февраля у KFC было требование от санстанции приостановить производство и оказание услуг, c 10 по 23 февраля заведение не работало, а с 24 февраля снова открылось. По информации Мириевой, у фастфуда тогда разрешения от санстанции на работу не было: местные вызвали милицию. Один день заведение не работало, потом открылось снова.



С помощью таких приборов в тишине специалист замеряет шум и вибрацию









Очередные замеры проводились 2 марта — они снова показали превышение. Последние замеры были 10 марта, результатов пока нет.

За несколько дней до публикации Мириева рассказала, что холодильное оборудование переместили в подвалы — стало легче, гул ушел, но остался шум от вентиляции.

Что дали обращения в администрацию, Мингорисполком и прокуратуру





16 декабря 2020 года жители дома ходили на личный прием к первому заместителю главы администрации Советского района Минска Алле Санковской, они передали коллективное письменное обращение о проведении проверки по открытию KFC. На встрече решения по своей ситуации они не получили.

27 февраля Алена Мириева обратилась на прямую телефонную линию председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева. С ее слов, Кухарев ответил, что в ситуации надо разбираться.



Ответ Мириевой из Центра гигиены и эпидемиологии Советского района





Также от нашей собеседницы было обращение в прокуратуру, ведомство спустило его в Мингорисполком.

На днях Мириева получила ответ от Мингорисполкома, в котором сказано, что замеры сначала не показали нарушений, а во время дополнительных исследований в ночное время 28 января специалисты зафиксировали превышения звука от работы холодильников, системы вентиляции и технологического оборудования ресторана KFC.

Также в исполкоме ответили, что на объект приходила комиссия, она установила, что строительно-монтажные работы не соответствуют проекту, вентиляция на фасаде здания установлена без согласования. Решение по разработке проектной документации на перепланировку и (или) переустройство помещения, выданное арендатору, готовят к отмене.



За коробом спрятан еще один вентилятор





На должностное лицо «КреативФудС-Восток» составлен протокол об административном правонарушении за использование объекта без приемки в эксплуатацию в установленном порядке. Также сообщается, что дело рассматривали в суде, о его решении ничего не сказано.

Документ подписан 9 марта первым заместителем председателя Мингорисполкома Дмитрием Микуленком. Письмо есть в распоряжении редакции.

Больше всего женщину возмущает, что заведение продолжало работать, несмотря на выданное санстанцией 4 февраля требование о приостановке работ и услуг. В письме ответа на это возмущение нет.

KFC: «Установить источник шума не представилось возможным»





Заведением на проспекте Независимости, 75 управляет «КреативФудС-Восток». В компании нам рассказали, что «все строительно-монтажные работы в ресторанах KFC выполняются в строгом соответствии со строительными нормами и правилами». Выбирая помещение под ресторан, в компании «учитывают его расположение, чтобы открытие не повлияло на уровень комфорта жителей дома».

Отмечают, что после первой жалобы Мириевой на повышенный уровень шума, KFC привлек государственную лабораторию, чтобы замерить уровень шума в квартире. Выяснилось, что уровни звука и эквивалентные уровни звука от работы системы вентиляции, кондиционирования, холодильного оборудования ресторана не превышают допустимые нормы в соответствии с санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 № 115.

Заметим, что в ответе компании даты замеров не указаны.

«В январе 2021 года жильцы обратились с жалобой напрямую в Центр гигиены и эпидемиологии Советского района Минска, который привлек ту же лабораторию для повторных замеров уровня шума в квартире. Выявили незначительное превышение допустимых норм в одной из комнат, но однозначно установить источник шума не представилось возможным. Невозможность определения источника шума связана с целым рядом факторов: год постройки дома — 1961; дом — угловой, с аркой, что создает эффект звукового колодца; лифтовая шахта дома расположена снаружи дома и имеет стеклянное покрытие, которое по истечению времени частично разрушилось, движении лифта по такой шахте создает вибрацию и, как следствие, шум; дом стоит прямо у оживленного проспекта Независимости; метрополитен — под домом; завод, расположен прямо во дворе», — сообщают в KFC

Мы запросили у компании «КреативФудС-Восток» документы, которые подтвердили бы невозможность установления источника шума, так как эти слова противоречат письму заместителя председателя Мингорисполкома и письму санстанции, опубликованному выше. Если они у нас появятся, мы их опубликуем.



Так выглядела система вентиляции без блоков, которые KFC установило после жалоб. Фото из архива местных жителей

Также в компании сообщили, что ресторан KFC был временно закрыт, чтобы провести работы по повышению шумоизоляции помещения. Вот, что сделали, чтобы уменьшить шумы:

наладили вентиляционное оборудование, настраивали и регулировали работу системы вытяжки:

заменили жесткое соединение воздуховодов на демпферное;

установили виброшумопоглащающие вставки по всей длине корпуса вентиляционной секции вытяжки;

установили частотные преобразователи для регулирования плавного хода двигателя приточно-вытяжной вентиляции;

смонтировали шумопоглощающие экраны на наружные блоки кондиционеров, элементы приточно-вытяжной вентиляции и компрессоры холодильных установок;

компрессоры холодильных камер перенесли в подвал, уменьшили длину трасс фреонопроводов .

В KFC рассказали, что пытались провести замеры в квартире Мириевой с приглашением частных аккредитованных лабораторий, чтобы определить источник шума, однако жильцы отказали в доступе в квартиру.

Эта информация немного расходится со словами Мириевой. Она рассказывала нам, что один раз частная лаборатория по приглашению KFC делала замеры в ее квартире, после женщина отказывалась пускать частные лаборатории, чтобы не терять время.

«По итогам проведенных технических мероприятий KFC получил положительное заключение государственной лаборатории о соответствии уровня звука и вибрации установленным нормам во всех комнатах квартиры № 83. Устранив нарушения, указанные в требовании ГУ „Центр гигиены и эпидемиологии Советского района Минска“, ресторан KFC возобновил работу в штатном режиме», — ответили представители «КреативФудС-Восток».

Какого числа компания получила разрешение и почему работала после 4 февраля, нам пока не ответили.