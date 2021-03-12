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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ведущие медиаэксперты Беларуси и гости "Клуба редакторов" обсуждают самые резонансные события недели Справедливой трактовки требует и новейшая история.И здесь цепочка тянется к протестам конца лета прошлого года. В центре внимания правоохранителей организаторы...

Справедливой трактовки требует и новейшая история.И здесь цепочка тянется к протестам конца лета прошлого года. В центре внимания правоохранителей организаторы массовых беспорядков, которые откровенно манипулировали общественным сознанием, прикрываясь красивыми лозунгами о свободе и справедливости. Истинные цели и мотивы не всегда видны сразу. И теперь время подробного разбора личностей протеста.Также в программе итоги большого социологического исследования. Как его проводили и почему количество респондентов увеличили в разы? А еще сегодня узнаем, почему информационный продукт экстремистов показали по украинскому телевидению. Все подробности всразу после