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Ведущие медиаэксперты Беларуси и гости "Клуба редакторов" обсуждают самые резонансные события недели
12.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСправедливой трактовки требует и новейшая история.И здесь цепочка тянется к протестам конца лета прошлого года. В центре внимания правоохранителей организаторы массовых беспорядков, которые откровенно манипулировали общественным сознанием, прикрываясь красивыми лозунгами о свободе и справедливости. Истинные цели и мотивы не всегда видны сразу. И теперь время подробного разбора личностей протеста.
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Ведущие медиаэксперты Беларуси и гости "Клуба редакторов" обсуждают самые резонансные события недели
Справедливой трактовки требует и новейшая история.И здесь цепочка тянется к протестам конца лета прошлого года. В центре внимания правоохранителей организаторы...
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