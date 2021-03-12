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Диверсия на железной дороге: расследование дела завершено
12.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Завершено расследование уголовного дела по факту замыкания железнодорожных путей в Минской области. В ночь с 11 на 12 ноября прошлого года двое жителей Молодечненского района пытались замкнуть металлическим тросом рельсы на перегоне Дубравы - Радошковичи, что могло привести к нарушению безопасности движения и транспортным происшествиям. Инструкции по блокированию и выводу из строя путей обвиняемые нашли в телеграм-каналах.
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Завершено расследование уголовного дела по факту замыкания железнодорожных путей в Минской области. В ночь с 11 на 12 ноября прошлого года двое жителей...
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