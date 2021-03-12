|
Уголовное дело за оскорбление президента
12.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Гомеле установили личность мужчины, который оскорбил Президента. В ноябре 25-летиний безработный гомельчанин сделал сооружение с портретом главы государства и сопроводил его оскорбительной надписью. Фотографии с места он разместил в одном из телеграм-чатов деструктивной направленности. По факту оскорбления было возбуждено уголовное дело.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомеле установили личность мужчины, который оскорбил Президента. В ноябре 25-летиний безработный гомельчанин сделал сооружение с портретом главы государства и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)