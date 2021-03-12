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Задержан участник массовых беспорядков в Бресте
12.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Установлен еще один участник августовских беспорядков в Бресте. 21-летний житель областного центра 10 августа, находясь в толпе агрессивно настроенных людей, разбивал тротуарную плитку и портил городское имущество. Он же призывал других протестующих к сопротивлению милиции. Парень задержан и находится в ИВС. Сейчас он признан подозреваемым по уголовному делу за участие в массовых беспорядках. Известно, что фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности.
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Установлен еще один участник августовских беспорядков в Бресте. 21-летний житель областного центра 10 августа, находясь в толпе агрессивно настроенных людей,...
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