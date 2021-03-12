ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Приговор за оскорбление судей и милиционеров

12.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Суд Ленинского района сегодня вынес приговор в отношении 22-летнего минчанина. Получив из деструктивных телеграм-каналов личную информацию правоохранителей и судей, он в соцсетях стал оскорблять и писать угрозы в их адрес.

Александр Романович, старший помощник прокурора Ленинского района г. Минска: "В рамках предварительного расследования обвиняемый признал себя виновным в полном объеме. В судебном заседании от дачи каких-либо показаний отказался. Вместе с тем его вина подтверждается показаниями потерпевших, заключениями экспертиз и иными материалами дела. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганства и кражи с отбыванием наказания. Судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима".

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Ленинского района сегодня вынес приговор в отношении 22-летнего минчанина. Получив из деструктивных телеграм-каналов личную информацию правоохранителей и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Неожиданно: самолеты «Белавиа» окропили святой водой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by