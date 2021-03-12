Приговор за оскорбление судей и милиционеров

Источник материала: БT

Суд Ленинского района сегодня вынес приговор в отношении 22-летнего минчанина. Получив из деструктивных телеграм-каналов личную информацию правоохранителей и судей, он в соцсетях стал оскорблять и писать угрозы в их адрес.



Александр Романович, старший помощник прокурора Ленинского района г. Минска: "В рамках предварительного расследования обвиняемый признал себя виновным в полном объеме. В судебном заседании от дачи каких-либо показаний отказался. Вместе с тем его вина подтверждается показаниями потерпевших, заключениями экспертиз и иными материалами дела. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганства и кражи с отбыванием наказания. Судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима".