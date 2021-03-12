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Рубрика "Променад" о культурных событиях столицы
12.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Ностальгия на сцене - звезды белорусской оперы исполнят шлягеры советского кино. А в Национальном историческом музее предлагают провести аналогию "было и стало". Через фотовыставку "Долина роз" покажут жизнь легендарных Ружан 20 лет назад и сегодня.
Еще больше культурных локаций в нашем традиционном культурном маршруте на выходные (видео).
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Ностальгия на сцене - звезды белорусской оперы исполнят шлягеры советского кино. А в Национальном историческом музее предлагают провести аналогию "было и стало"....
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