Источник материала: БT

Ностальгия на сцене - звезды белорусской оперы исполнят шлягеры советского кино. А в Национальном историческом музее предлагают провести аналогию "было и стало". Через фотовыставку "Долина роз" покажут жизнь легендарных Ружан 20 лет назад и сегодня.

Еще больше культурных локаций в нашем традиционном культурном маршруте на выходные (видео).