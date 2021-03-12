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ГАИ советует водителям учитывать погодные условия и состояние дороги

12.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Авария на Долгиновском тракте в столице. В осветительную мачту врезалось такси. Травмирован пассажир. Девушка на заднем сидении не была пристегнута - ее госпитализировали.

А на улице Тимирязева столкнулись два легковых автомобиля. "Хендэ" не учел дорожные условия, и на закруглении дороги машину занесло. Авто выехало на встречную полосу и столкнулось с "пежо". От удара эту машину отбросило за пределы проезжей части - машина наехала на дорожный столб. Пострадавших нет, проводится проверка.

Госавтоинспекция настойчиво рекомендует выбирать для движения безопасную скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.

 
 
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Авария на Долгиновском тракте в столице. В осветительную мачту врезалось такси. Травмирован пассажир. Девушка на заднем сидении не была пристегнута - ее...
 
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