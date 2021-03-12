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У Дзержинского района новый председатель - Максим Лысенко

12.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Кадровое обновление в структуре руководства местных органов власти. У Дзержинского района новый председатель. Максим Лысенко уроженец Дзержинска и выпускник технологического университета, раньше работал в сфере природных ресурсов и охраны окружающей среды. Председатель Минского облисполкома Александр Турчин отметил: одна из ключевых сфер - жилищно-коммунальное хозяйство. Среди задач также - усилить промышленный потенциал свободной экономической зоны в Фаниполе, развивать производство в АПК. Акцент и на социальной сфере. В ближайшие годы в Дзержинске и Фаниполе построят физкультурно-оздоровительный комплекс, школу и детские сады. Новое медицинское оборудование получит и местная больница.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома: "Немногие регионы страны могут, к сожалению, похвастаться ежегодным приростом численности. Это говорит о том, что Дзержинский район интересен для проживания и работы, потому что в плане сбалансированности развития - это то, что мне хотелось бы видеть. Это, например, в сельском хозяйстве крупные производители, высокие результаты. И учитывая, что и Дзержинск, и Фаниполь - это города-спутники, мы, безусловно, будем строить жилье, чтобы сбалансировано рос и развивался Дзержинский район".

Максим Лысенко, председатель Дзержинского райисполкома: "Улучшение качества жизни населения, которое здесь проживает. Но я не вижу эту работу без привлечения к этому широкой общественности. Ведь только от людей мы узнаем, какие есть проблемы у людей в Дзержинском районе, и их нужно решать".

Предыдущий руководитель Дзержинского райисполкома Николай Артюшкевич работал в должности 14 лет. Его опыт сейчас будет востребован в областном комитете по сельскому хозяйству.

 
 
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Кадровое обновление в структуре руководства местных органов власти. У Дзержинского района новый председатель. Максим Лысенко уроженец Дзержинска и выпускник...
 
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