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В понедельник у православных верующих начинается Великий пост
12.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОн является самым долгим и строгим и предвосхищает Пасху. Пост предполагает ряд запретов как физического, так и духовного характера. Свои мысли на тему трепетного и важного периода для христиан в нашей
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Он является самым долгим и строгим и предвосхищает Пасху. Пост предполагает ряд запретов как физического, так и духовного характера. Свои мысли на тему трепетного...
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