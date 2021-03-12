Источник материала: БT

История одного вкладчика финансовой пирамиды

Афера международного масштаба

Но любая финансовая пирамида рано или поздно рушится

Наш герой сделал богаче пирамиду на 350 тысяч рублей

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как не стать жертвой обмана - старая финансовая пирамида на новый лад Как не стать жертвой обмана и распознать мошенников? Сотрудники финансовой милиции продолжают расследовать дело о финансовой пирамиде. Пострадавших более сотни....

Как не стать жертвой обмана и распознать мошенников? Сотрудники финансовой милиции продолжают расследовать дело о финансовой пирамиде. Пострадавших более сотни. Работала схема по принципу сарафанного радио: человек вложился, увидел накопление процентов и посоветовал своим друзьям. Организаторами был создан имидж перспективной международной компании. В итоге на удочку мошенников попало огромное количество вкладчиков. ПодробнееРассказ этого вкладчика отлично иллюстрирует историю всех обманутых вкладчиков финансовой пирамиды. Заманивая людей хорошими условиями, организаторы создали своей сомнительной компании имидж перспективной и стремительно развивающейся организации. В итоге наш герой купился и инвестировал 10 тысяч долларов. К слову, минимальный взнос варьировался от тысячи условных. Мужчине выдали пароль от личного кабинета, где он мог следить за своими накоплениями.Как выяснилось, блокировка кабинетов белорусов была связана с тем, что деятельностью международной организации заинтересовались отечественные сотрудники ДФР. Внимание оперативников привлекли явные признаки, присущие финансовой пирамиде: отсутствие производимого продукта, доход за счет новых вкладчиков, заманчивые условия в виде процентов, комиссионных и бонусов за счет привлечения новичков.Наступает это, как правило, когда у организации заканчивается подпитка в виде новых вкладчиков. Как говорят специалисты, опасность деятельности финпирамид в том, что чем дольше они существуют, тем более тяжкие последствия будут от их краха. Ведь чтобы выплатить дивиденды первой сотне, нужно привлечь деньги еще двух сотен вкладчиков. Понятно, что продолжаться бесконечно это не может.К слову, это уже не первый случай, когда финансовые аферисты хотят наживаться на белорусах. Все помнят дело Kairos Technologies. На момент пресечения деятельности этой финансовой пирамиды осенью 2016 года в нее оказались вовлечены 400 белорусов. Деньги почти всех сгорели. В 2018 году организатор схемы был осужден на 6 лет лишения свободы.Что касается нашего героя, то он вместе с другими белорусскими вкладчиками сделал пирамиду богаче на 350 тысяч рублей. Известен случай, когда человек, чтобы вложиться, даже продал двухкомнатную квартиру. Счет пострадавших может исчисляться сотнями. Получат ли люди обратно свои деньги и мифические дивиденды - большой вопрос. Тем временем деятельность самой международной организации, нажившейся на белорусах, продолжается. Аналогичные пирамиды, созданные гражданином Швеции, сегодня существуют в России, Турции, Грузии и Узбекистане.