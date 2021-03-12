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Результаты в очередной раз показали, что ПВТ - ключевой драйвер экономики Беларуси

В 2020 году в ПВТ прибыло 236 новых резидентов, в марте этого года еще 65

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Абсолютный рекорд за всю историю ПВТ: экспорт превысил $2,7 млрд Абсолютный рекорд за всю историю ПВТ. Экспорт в прошлом году превысил 2,7 миллиарда долларов, а общий объем производства составил 7 миллиардов 400 миллионов рублей....

Абсолютный рекорд за всю историю ПВТ. Экспорт в прошлом году превысил 2,7 миллиарда долларов, а общий объем производства составил 7 миллиардов 400 миллионов рублей. Парк высоких технологий подвел итоги работы за прошлый год.Основные потребители IT-продуктов и услуг резидентов белорусского технологического хаба - США и страны ЕС. Их доля от всего экспорта по-прежнему занимает около 90 %. В первую пятерку стран-партнеров входят США, Кипр, Великобритания, Ирландия и Россия.Несмотря на пессимистичные прогнозы недоброжелателей, в 2020 году в ПВТ прибыло 236 новых резидентов, в марте этого года еще 65. Сегодня Парк высоких технологий объединяет 1 021 компанию. Полное интервью с главой ПВТ смотрите в это