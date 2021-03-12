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Абсолютный рекорд за всю историю ПВТ: экспорт превысил $2,7 млрд

12.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Абсолютный рекорд за всю историю ПВТ. Экспорт  в прошлом году превысил 2,7 миллиарда долларов, а общий объем производства составил 7 миллиардов  400 миллионов рублей. Парк высоких технологий подвел итоги  работы за прошлый год. 

Результаты в очередной раз показали,  что ПВТ - ключевой драйвер экономики Беларуси

Основные потребители IT-продуктов и услуг резидентов белорусского технологического хаба - США и страны ЕС. Их доля от всего экспорта по-прежнему занимает около 90 %. В первую пятерку стран-партнеров входят США, Кипр, Великобритания, Ирландия и Россия. 

Абсолютный рекорд за всю историю ПВТ: экспорт превысил ,7 млрд


В 2020 году в ПВТ прибыло 236 новых резидентов, в марте этого года  еще 65

Несмотря на пессимистичные прогнозы недоброжелателей, в 2020 году в ПВТ прибыло 236 новых резидентов, в марте этого года  еще 65. Сегодня  Парк высоких технологий объединяет 1 021  компанию. Полное интервью с главой ПВТ смотрите в это воскресенье  в "Главном эфире".

 
 
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Абсолютный рекорд за всю историю ПВТ. Экспорт  в прошлом году превысил 2,7 миллиарда долларов, а общий объем производства составил 7 миллиардов  400 миллионов рублей....
 
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