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Недопустимость героизации нацизма. Флешмоб возле генерального консульства Польши в Бресте

12.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возле генерального консульства Польши в Бресте неравнодушные белорусы провели флешмоб против героизации нацизма. Вопиющим фактом  воспевания людей, от рук которых погибли десятки мирных человек,  возмутились ветераны и другие жители Бреста. Своей акцией они заявили о недопустимости реабилитации военных преступников. Сознательные поляки проявляют солидарность с белорусами и в интернете.  Вот так встретили новость в одном интернет-издании о высылке польских дипломатов. 

Недопустимость героизации нацизма. Флешмоб возле генерального консульства Польши в Бресте

Промывание мозгов по-польски

В кабинете той  школы, где  белорусские скауты  в форме  военного преступника Бурого поминают героя-убийцу, внимательные зрители разглядели и любопытную карту Польши.

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Недопустимость героизации нацизма. Флешмоб возле генерального консульства Польши в Бресте


 Кроме контуров страны там читаются присоединенные очертания половины Беларуси. А еще  Литвы  и Закарпатья.  Карта  явно напечатана в Варшаве и торжественно подарена детям. Вот такие они - польские  амбиции  и такое  воздействие   на подсознание подростков: мол, все ваше  - польское.


 
Теги: Новости, Брест
 
 
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Возле генерального консульства Польши в Бресте неравнодушные белорусы провели флешмоб против героизации нацизма. Вопиющим фактом  воспевания людей, от рук...
 
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