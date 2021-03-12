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Недопустимость героизации нацизма. Флешмоб возле генерального консульства Польши в Бресте
12.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВозле генерального консульства Польши в Бресте неравнодушные белорусы
Промывание мозгов по-польскиВ кабинете той школы, где белорусские скауты в форме военного преступника Бурого поминают героя-убийцу, внимательные зрители разглядели и любопытную карту Польши.
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Кроме контуров страны там читаются присоединенные очертания половины Беларуси. А еще Литвы и Закарпатья. Карта явно напечатана в Варшаве и торжественно подарена детям. Вот такие они - польские амбиции и такое воздействие на подсознание подростков: мол, все ваше - польское.
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Возле генерального консульства Польши в Бресте неравнодушные белорусы провели флешмоб против героизации нацизма. Вопиющим фактом воспевания людей, от рук...
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