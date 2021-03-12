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Ключевая тема прямых телефонных линий в Гродно - цены на потребительские товары и лекарства

12.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Гродно во время прямой телефонной линии  ключевой стала тема  мониторинга цен на потребительские товары и лекарства. На связь  вышли депутат Палаты представителей Елена Потапова и начальник Главного управления МАРТ по Гродненской области Светлана Сивирчукова. С вопросами по доступности медуслуг, повышению цен на средства индивидуальной защиты, а также товары первой необходимости  обратилось несколько десятков человек. 

Ключевая тема прямых телефонных линий в Гродно - цены на потребительские товары и лекарства


Обращения взяты на контроль 

В регионе создана областная рабочая группа по контролю за ценами, которая непрерывно проводит мониторинги объектов торговли и аптечной сети. Анализ показывает, что не все  соблюдают установленный порядок. Допускаются  нарушения  чаще всего в отношении таких товаров, как детское питание и макароны.

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно во время прямой телефонной линии  ключевой стала тема  мониторинга цен на потребительские товары и лекарства. На связь  вышли депутат Палаты...
 
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