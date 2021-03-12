|
Юрий Караев встретился с трудовым коллективом предприятия "Техмаш" в Ивье
12.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПомощник Президента – инспектор по Гродненской области Юрий Караев сегодня встретился с трудовым коллективом предприятия "Техмаш" в Ивье. Завод для небольшого райцентра считается градообразующим, специализируется на производстве сельскохозяйственной техники. Выпускают здесь более 100 видов продукции на сумму 12 миллионов долларов в год, причем 95 % экспортируется за пределы страны.
После общения с работниками на территории предприятия прошел и личный прием гражданЖители Ивья просили помочь с оснащением районной больницы, интересовались возможностью строительства в райцентре спортивного комплекса. Поднимались вопросы и благоустройства деревень, работы ЖКХ, а также социальной защищенности граждан.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помощник Президента – инспектор по Гродненской области Юрий Караев сегодня встретился с трудовым коллективом предприятия "Техмаш" в Ивье. Завод для небольшого...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)