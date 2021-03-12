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Юрий Караев встретился с трудовым коллективом предприятия "Техмаш" в Ивье

12.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Помощник Президента – инспектор по Гродненской области Юрий Караев сегодня встретился с трудовым коллективом предприятия "Техмаш" в Ивье. Завод для небольшого райцентра считается градообразующим, специализируется на производстве сельскохозяйственной техники. Выпускают здесь более 100 видов продукции на сумму 12 миллионов долларов в год, причем 95 % экспортируется за пределы страны.

После общения с работниками на территории предприятия прошел и личный прием граждан

Жители Ивья просили помочь с оснащением районной больницы, интересовались возможностью строительства в райцентре спортивного комплекса. Поднимались вопросы и благоустройства деревень, работы ЖКХ, а также социальной защищенности граждан.
 
 
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Помощник Президента – инспектор по Гродненской области Юрий Караев сегодня встретился с трудовым коллективом предприятия "Техмаш" в Ивье. Завод для небольшого...
 
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