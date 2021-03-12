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После общения с работниками на территории предприятия прошел и личный прием граждан

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Юрий Караев встретился с трудовым коллективом предприятия "Техмаш" в Ивье Помощник Президента – инспектор по Гродненской области Юрий Караев сегодня встретился с трудовым коллективом предприятия "Техмаш" в Ивье. Завод для небольшого...

Помощник Президента – инспектор по Гродненской области Юрий Караев сегодня встретился с трудовым коллективом предприятия "Техмаш" в Ивье. Завод для небольшого райцентра считается градообразующим, специализируется на производстве сельскохозяйственной техники. Выпускают здесь более 100 видов продукции на сумму 12 миллионов долларов в год, причем 95 % экспортируется за пределы страны.Жители Ивья просили помочь с оснащением районной больницы, интересовались возможностью строительства в райцентре спортивного комплекса. Поднимались вопросы и благоустройства деревень, работы ЖКХ, а также социальной защищенности граждан.