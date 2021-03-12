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"Минская лыжня - 2021" в субботу в Раубичах
12.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВсе, что нужно знать о традиционном празднике менее чем за сутки до старта, расскажет Кристина Камыш.
Дмитрий Кручинин менее чем за сутки
Впервые 16 февраля 1986 года по маршруту Боровая - Раубичи пробежало 12 тысяч любителей ЗОЖаС тех пор массовый заезд проходит или в микрорайоне "Веснянка", или в Мекке белорусского биатлона. Из-за ранней оттепели событие несколько раз отменялось. Так случилось, например, в прошлом году. Но в этом сезоне зима была холодной и снежной, а потому лыжная трасса в Раубичах пролежит до начала апреля.
Готовятся и журналисты. Белтелерадиокомпания покажет "Минскую лыжню" в полном объемеПрямая трансляция на "Беларусь 5. Интернет" будет вестись по канонам, например, этапов Кубка мира или чемпионата планеты по биатлону. Кроме того, завтра в 21:00 зрителям этого канала будет предложена телеверсия соревнований.
"Минская лыжня - 2021": регламент соревнованияВ последние годы организаторы "Минской лыжни" усложнили участникам задачу. Теперь быть быстрым на дистанции мало, еще нужно точно стрелять.
Формат соревнований привычен для фанатов биатлона. Эстафета 4 по 2 километра. Т.е. каждый участник пройдет 2 круга по 1000 метров с двумя огневыми рубежами. Стрельба - традиционные пять выстрелов без доппатронов. За незакрытую мишень предусмотрен штрафной круг длиной в дополнительные 50 метров. А вот такую малокалиберную винтовку получат лишь на стрельбище и работать будут под контролем инструкторов.
Старт первой эстафеты в 11 утраТогда команда Главы государства будет защищать титул. Финальный забег начнется в 15:00. И, конечно же, для гостей мероприятия в Раубичах подготовлена концертно-развлекательная программа. Будут организованы торговые точки и фудкорт. А солдаты готовы угощать вкусной бесплатной кашей.
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Все, что нужно знать о традиционном празднике менее чем за сутки до старта, расскажет Кристина Камыш. Дмитрий Кручинин менее чем за сутки до старта "Минской...
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