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Впервые 16 февраля 1986 года по маршруту Боровая - Раубичи пробежало 12 тысяч любителей ЗОЖа

Готовятся и журналисты. Белтелерадиокомпания покажет "Минскую лыжню" в полном объеме

"Минская лыжня - 2021": регламент соревнования

Старт первой эстафеты в 11 утра

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Минская лыжня - 2021" в субботу в Раубичах Все, что нужно знать о традиционном празднике менее чем за сутки до старта, расскажет Кристина Камыш. Дмитрий Кручинин менее чем за сутки до старта "Минской...

Все, что нужно знать о традиционном празднике менее чем за сутки до старта, расскажетДмитрий Кручинин менее чем за суткиактивно готовится на трассе в Веснянке. За свою скорость по дистанции мужчина не переживает: он бывший легкоатлет. Поэтому совет участникам соревнований от экс-бегуна на средние дистанции. Медали завтра разыграют команды высших органов власти, дружины силовых министерств и ведомств и сборные органов госуправления. Еще организаторы в программу "Минской лыжни" добавили эстафету среди любителей. Итого более 250 участников из всех регионов страны. "Минской лыжне" исполнилось 35.С тех пор массовый заезд проходит или в микрорайоне "Веснянка", или в Мекке белорусского биатлона. Из-за ранней оттепели событие несколько раз отменялось. Так случилось, например, в прошлом году. Но в этом сезоне зима была холодной и снежной, а потому лыжная трасса в Раубичах пролежит до начала апреля.Прямая трансляция на "Беларусь 5. Интернет" будет вестись по канонам, например, этапов Кубка мира или чемпионата планеты по биатлону. Кроме того,зрителям этого канала будет предложена телеверсия соревнований.В последние годы организаторы "Минской лыжни" усложнили участникам задачу. Теперь быть быстрым на дистанции мало, еще нужно точно стрелять.Формат соревнований привычен для фанатов биатлона. Эстафета 4 по 2 километра. Т.е. каждый участник пройдет 2 круга по 1000 метров с двумя огневыми рубежами. Стрельба - традиционные пять выстрелов без доппатронов. За незакрытую мишень предусмотрен штрафной круг длиной в дополнительные 50 метров. А вот такую малокалиберную винтовку получат лишь на стрельбище и работать будут под контролем инструкторов.Тогда команда Главы государства будет защищать титул. Финальный забег начнется в 15:00. И, конечно же, для гостей мероприятия в Раубичах подготовлена концертно-развлекательная программа. Будут организованы торговые точки и фудкорт. А солдаты готовы угощать вкусной бесплатной кашей.