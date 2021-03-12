Источник материала: БT

Все началось 16 февраля 1986 года

Второй раз "Минская лыжня" пройдет в формате эстафетных биатлонных гонок

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Интересные факты из истории зимнего спортивного праздника "Минская лыжня" Лучшая прививка от любой болезни - это здоровый образ жизни. Именно так считают и участники "Минской лыжни", которая стартует уже завтра в Раубичах. Юбилейная, 35-я...

Лучшая прививка от любой болезни - это здоровый образ жизни. Именно так считают и участники "Минской лыжни", которая стартует уже завтра в Раубичах. Юбилейная, 35-я по счету зимняя гонка объединит лыжников-любителей всех возрастов и профессий из разных регионов Беларуси. Сменив пиджаки и строгие деловые костюмы на лыжные, своим примером из года в год они доказывают, что для спорта и здорового образа жизни нет никаких преград. Несколько интересных фактов из истории зимнего спортивного праздника.Именно в этот день прошла самая первая "Минская лыжня". На старт вышли около 12 тысяч любителей зимнего вида спорта. А в этом году в заявку попали только 252 человека.И если 35 лет назад принять участие в соревнованиях мог любой желающий, кто хоть немного умел стоять на лыжах, то с каждым годом подход даже к любительским стартам становился все строже. И теперь, чтобы попасть на финальную гонку «Минской лыжни», нужно пройти через ряд отборочных соревнований или спартакиад. Что, впрочем, и сделали участники завтрашнего забега.Еще один любопытный факт. В этом году уже во второй раз в истории "Минская лыжня" пройдет в формате эстафетных биатлонных гонок. С одним отличием от профессионалов - оружие для стрельбы по мишеням будет ожидать прямо на огневых рубежах.