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Помощь людям с ограниченными возможностями. Культура милосердия и соучастия
12.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Развитие культуры милосердия и соучастия в добрых делах, помощь людям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Министерство труда и соцзащиты и благотворительный фонд Алексея Талая подписали соглашение о сотрудничестве в сфере социальной защиты инвалидов для укрепления в сознании общества уважительного отношения к правам и достоинству людей с ограниченными возможностями.
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Развитие культуры милосердия и соучастия в добрых делах, помощь людям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Министерство труда и соцзащиты и...
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