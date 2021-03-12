Источник материала: БT

Развитие культуры милосердия и соучастия в добрых делах, помощь людям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Министерство труда и соцзащиты и благотворительный фонд Алексея Талая подписали соглашение о сотрудничестве в сфере социальной защиты инвалидов для укрепления в сознании общества уважительного отношения к правам и достоинству людей с ограниченными возможностями.







В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Помощь людям с ограниченными возможностями. Культура милосердия и соучастия Развитие культуры милосердия и соучастия в добрых делах, помощь людям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Министерство труда и соцзащиты и...

Оказание помощи по уходу на дому, реабилитация, а также последующее получение образования и трудоустройства, безбарьерная среда, производство технических средств социальной реабилитации. Все эти вопросы были рассмотрены во время круглого стола с представителями различных ведомств. И это главные темы, которые волнуют родителей детей с ограниченными возможностями.