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Помощь людям с ограниченными возможностями. Культура милосердия и соучастия

12.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Развитие культуры милосердия и соучастия в добрых делах, помощь людям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Министерство труда и соцзащиты и благотворительный фонд Алексея Талая подписали соглашение о сотрудничестве в сфере социальной защиты инвалидов для укрепления в сознании общества уважительного отношения к правам и достоинству людей с ограниченными возможностями.

Оказание помощи по уходу на дому, реабилитация, а также последующее получение образования и трудоустройства, безбарьерная среда, производство технических средств социальной реабилитации. Все эти вопросы были рассмотрены во время круглого стола с представителями различных ведомств. И это главные темы, которые волнуют родителей детей с ограниченными возможностями.
 
 
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Развитие культуры милосердия и соучастия в добрых делах, помощь людям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Министерство труда и соцзащиты и...
 
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