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Прокуратура Минска опротестовала приговор Екатерине Борисевич
13.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПрокуратура Минска опротестовала приговор Екатерине Борисевич по делу о подстрекательстве к разглашению врачебной тайны ввиду мягкости назначенного наказания. Напомним,
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Прокуратура Минска опротестовала приговор Екатерине Борисевич по делу о подстрекательстве к разглашению врачебной тайны ввиду мягкости назначенного наказания....
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