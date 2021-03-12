Лукашенко потребовал поставить на место врача Мартова: «Если там есть политика»

Александр Лукашенко 12 марта во время посещения больницы в Молодечно спросил у главы Минздрава Дмитрия Пиневича о ЧП с кислородом в БСМП Витебска.

«А что там в интернете какой-то врач заявлял о том, что…» — сказал Лукашенко. Фрагмент разговора опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

«БСМП Витебска», — подсказал Пиневич.

«Так что там за проблема? Не хватает кислорода…», - уточнил официальный лидер.

В свою очередь помощник президента Александр Косинец высказал сомнение, что «не хватало там кислорода». Но глава Минздрава проблему признал.

«Там на пике были небольшие перебои, мы там комиссию высылали. Ну там человек...» — сказал глава Минздрава.

«Ну если там очередная политика, то, значит, надо на место человека ставить», — заявил Лукашенко. Пиневич пообещал поставить.

«Нам не до политики сейчас. Надо пресекать подобные вещи. Если там действительно есть проблема, то ее надо решать», — заключил глава Беларуси.

Напомним, в интервью TUT.BY Владимир Мартов, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП), рассказал, что в начале января в больнице произошло ЧП с кислородом. В хирургическом корпусе три раза отключалась подача кислорода — на 15, 20 и 23 минуты. Стали умирать люди: «Кто-то умер в те же дни, кто-то — на следующий день, кто-то — через 3−5 дней». Он не назвал точное количество умерших, но сообщил, что это был «не один и не два человека».

Комиссия, по его словам, появилась в больнице, но «систему подачи кислорода никто не исследовал, со мной обсуждали совсем другие вопросы». Комментариев на это интервью от чиновников не последовало.