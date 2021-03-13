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«Небольшие перебои» с кислородом, странности ставки, «самая ужасная песня» и сборы без политики - все за вчера

13.03.2021 09:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вот и очередные выходные пришли — и они снова снежные, серые и дождливые (а видели, что вчера творилось на трассах из-за мартовского снегопада?). Ау, весна, ну где же ты? А пока мы ждем тепла и солнца, давайте быстро вспомним, чем страна жила вчера: вся снежная мартовская пятница в мельчайших подробностях — здесь, для тех же, у кого утром субботы на подробности нет времени — наш традиционный краткий обзор важных новостей и интересных текстов TUT.BY.


ВАЖНОЕ

  • В феврале заметно выросли цены на многие овощи, молоко, крупы, соль, хлеб, мясо курицы, лекарства. Давайте послушаем объяснения чиновников, почему так произошло.
  • Кстати, Нацбанк вчера не стал изменять ставку рефинансирования, несмотря на ускорившийся рост цен — и ставка оказалась ниже годовой инфляции. Давайте объясним, что это означает для финансового сектора, рынка кредитования и простых людей. А вообще, конечно, ситуация становится напряженной.
  • Тем временем в интернете обсуждают проверки в сети магазинов Green санстанцией и МЧС. Говорили, что не работает кулинария в супермаркете в Могилеве, в Витебске заметили проверяющих из МЧС, может быть закрыт супермаркет в «Арена-Сити», появились слухи о непродлении договора аренды магазина в Dana Mall… Узнали, что происходит.


  • Так, а что у нас с «Евровидением»? Вы, наверное, помните, что с песней «Я научу тебя», с которой Беларусь должна была представлять страну на конкурсе, Европейский вещательный союз выступать не разрешил — не соответствует правилам. А мы решили узнать, какова позиция Белтелерадиокомпании и как эту песню оценивают европейские эксперты. «Это самая ужасная песня года — скучная, как снотворное».

СТРАНА ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

  • Александр Лукашенко побывал в Молодечненской центральной районной больнице — вот вот здесь можем очень кратко рассказать, о чем там говорили.
  • А еще он там спросил у главы Минздрава Дмитрия Пиневича о ЧП с кислородом в БСМП Витебска. Помните, нам о нем рассказывал доктор Мартов? В начале января в больнице в хирургическом корпусе три раза отключалась подача кислорода — на 15, 20 и 23 минуты. Стали умирать люди: «Кто-то умер в те же дни, кто-то — на следующий день, кто-то — через 3−5 дней». Мартов не назвал точное количество умерших, но сообщил, что это был «не один и не два человека». «Были небольшие перебои», — так это прокомментировал Пиневич, а Лукашенко потребовал поставить Мартова на место.
  • Вообще же только по официальным данным в Беларуси с начала пандемии зарегистрировано более 300 тысяч человек, у которых тест показал COVID-19, умерли — напоминаем, по официальным данным, — более 2 тысяч человек. Вот здесь свежая статистика.
  • Прокуратура подала протест на приговор нашей Катерине Борисевич, которой дали полгода по «делу о ноль промилле». Решение суда там сочли «слишком мягким».
  • Поговорили с родными политзаключенных блогеров Игоря Лосика и Николая Дедка. Истории у них разные, но похожи тем, что они оба заявляли про «намеренно плохие условия содержания». Например, жена Лосика рассказывала, что его «переводят из камеры в камеру, лишают писем и прессы, подсадили сокамерника с педикулезом, держат в расположенной в полуподвальном помещении малюсенькой камере, где нельзя сделать даже пару шагов». Как создатели телеграм-каналов с этим справляются?


  • С сайта МНС исчезла информация об одном из заместителей министра — и нас терзают смутные сомнения ©. Давайте расскажем, почему.
  • В ГУБОПиКе заявили, что они нашли более 1000 «дворовых чатов»: администраторам «радикальных» пригрозили 10 годами.
  • Кстати, о приговорах и сроках. В череде политических дел все чаще мы слышим о направлении на «химию». Это народное название закрепилось за «ограничением свободы» еще с советских времен. А вы понимаете, что это за наказание, в каких условиях содержат осужденных и можно ли досрочно вернуться на свободу? Рассказываем.
  • Так, тем временем дипломатический скандал продолжается: Польша высылает двух белорусских консулов — в ответ на высылку двух польских дипломатов из Гродно. Также стало известно, что в Бресте, похоже, задержали директора «Польской школы» — она, напомним, должна была вернуться в Беларусь, чтобы объяснить, что все происходящее — «недопонимание», — а люди с красно-зелеными флагами и растяжкой «За Беларусь» пришли к консульству Польши.
  • Поговорили с тремя айтишниками об их историях релокации в Польшу. Действительно ли легко белорусу туда переехать — и лучше ли там?
  • А еще вот нас история белорусской журналистки Анастасии Захаревич — она сейчас живет в лагере для беженцев в Латвии. Женщина подала документы на предоставление ей политического убежища. В прошлом году Анастасию дважды задерживали во время работы на маршах, она дважды отбыла арест в изоляторе. Давайте узнаем, каково ей начинать жизнь с нуля в новой стране. «Пока я не представляю свое будущее. В лагере ощущение, что ты абсолютно выпал из времени. Это будто ненастоящая жизнь».

ИНТЕРЕСНОЕ

  • Смотрите, как бывает: белорусы покупают автомобили, а потом узнают, что они принадлежат банку. Как правило, покупатель о прошлом своего авто узнает уже в суде — и чаще всего заканчиваются все эти истории одинаково: суд принимает решение в пользу банка, машину выставляют на торги, вернуть деньги не удается. Давайте расскажем, почему возникает такая проблема и как ее можно избежать: выход-то есть, и цена вопроса — чуть меньше 20 рублей, просто об этом нужно знать!
  • Знакомьтесь — Тамара. Более полувека (да-да, сейчас ей 73!) женщина гоняет по Гомелю на такси: при СССР — на желтой «Волге», в 2021-м на синей Kia. Сейчас, говорит женщина, она работает едва ли не в убыток, но все равно каждый день выходит на линию и с нетерпением ждет очередного вызова — ведь жизни своей не представляет без города и пассажиров.


  • 2 марта политического обозревателя Артема Шрайбмана призвали на сборы офицеров запаса. В этот же день в своем Facebook он запостил фото в военной форме и подпись: «Кого ждет 25 дней, полных смысла, тот я». Поговорили с ним о первой неделе службы. «В начале службы один из командиров сказал: „Поскольку здесь собрались разные люди, давайте поставим политику вне нашей жизни, а то переругаемся. Армия вне политики“. Мне кажется, это верный подход, потому что в казармах действительно мужчины с разными взглядами, и лишние споры в кругу людей, которые находятся вместе 24 на 5, могут быть очень деструктивны для совместного проживания. Если честно, намного больше разговоров вызывает то, какие завтра пары или, например, что купить в магазине».
  • Ну и очень смешная (на самом деле, нет) история о нашем ЖКХ. В минской пятиэтажке делали капремонт, во время работ испортили землю у подъездов. Местный житель еще летом обратился по этому поводу в 115. Зимой пришел ответ, что заявка закрыта — и его сопровождало фото заснеженного двора. Мужчина был возмущен — ведь никакого благоустройства не было. Он написал в администрацию района: «Прошу вас разъяснить мне, когда и какие работы по благоустройству были выполнены? Если речь шла про снег, то заверяю вас: подрядная организация не имеет к этому никакого отношения! Он выпал сам в виде атмосферных осадков, его никто не привозил!». Хотите знать, что было дальше?
  • Ну и хватит о проблемах. Что-то нам вспомнилась Катя Пушкарева из «Не родись красивой». Все потому, что актрисе Нелли Уваровой исполняется 41 год, а с момента выхода сериала прошло уже 15 лет (не может быть!). Давайте расскажем, как сейчас живет Нелли-Катя.
  • А еще, кстати, сегодня исполняется 60 лет «телевизионному главврачу» Елене Малышевой — и вот вам 10 любопытных фактов ее биографии.

О СПОРТЕ

  • Вчера начался первый тур 31-го чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге. Играли «Ислочь» и мозырская «Славия» — и вот итог.
  • Наша Динара Алимбекова заняла шестое место в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
  • Уже прошел год, как пятикратный олимпийский чемпион и семикратный обладатель Кубка мира биатлонист Мартен Фуркад завершил карьеру. За год без биатлона француз успел выпустить вторую книгу, сняться в клипе, попасть в Книгу рекордов Гиннесса и вдоволь насладиться временем с семьей. Мировому биатлону точно не хватает многолетнего лидера Фуркада, а вот как Мартену живется без биатлона — читайте здесь.


Все новости пятницы, 12 марта

Кстати, если вы уже ищете дачу к сезону — то присмотритесь к вот этим недорогим вариантам совсем недалеко от МКАД. Поверьте, лето совсем скоро — и хороших вам выходных.

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Теги: Новости, Брест
 
 
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Доброе утро! Вот и очередные выходные пришли - и они снова снежные, серые и дождливые. Ау, весна, ну где же ты?
 
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