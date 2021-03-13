Елизавета II рассказала о встрече Юрием Гагариным в Лондоне

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мар – Sputnik. Королева Великобритании Елизавета II поделилась воспоминаниями о встрече с советским космонавтом Юрием Гагариным в Лондоне в 60-е годы прошлого века.

Гагарин посещал Великобританию в июле 1961 года. В ходе поездки он встретился с рядом британских политиков, в том числе Гарольдом Макмилланом, который в то время занимал пост премьер-министра страны. Также Гагарин по приглашению Елизаветы II присутствовал на обеде в Букингемском дворце. На память об этой встрече британская королева сделала фото.

"Он был очарователен. И я думаю, тот факт, что он был первым (космонавтом), делал его особенно очаровательным", - сказала Елизавета II, выдержки из речи которой распространил Букингемский дворец.

Своими воспоминаниями она поделилась во время виртуальной встречи с экспертами и школьниками, посвященной Британской неделе науки.

Так, отвечая на вопрос, каким был Гагарин, королева с улыбкой ответила: "Русским".

В 2011 году в центре Лондона был торжественно открыт памятник космонавту Юрию Гагарину, который стал точной копией работы Анатолия Новикова, установленной в подмосковных Люберцах. В 2013-м памятник перенесли на территорию Королевской обсерватории в Гринвиче. В 2017 году бюст первого космонавта был установлен в лондонском Музее науки.