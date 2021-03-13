Работник «Могилевлифтмаша», который подал в горисполком заявку на проведение Дня воли, лишился работы

Источник материала: Tut.by

Могилевчанин, который подал в горисполком заявку о проведении Дня Воли 25 марта, лишился работы. Он написал заявление об увольнении с «Могилевлифтмаша» по собственному желанию, рассказал TUT.BY 31-летний Роман Давыдов. По словам мужчины, он был вынужден это сделать.



Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

Заявку на проведение в Могилеве Дня Воли 25 марта контролер на литейном производстве «Могилевлифтмаша» Роман Давыдов подал 1 марта. Ответ из горисполкома на его обращение еще не пришел. Хотя Роман считает, что его увольнение — и есть ответ на заявку.

На «Могилевлифтмаше» Роман проработал 4 года и 2 месяца, и контракт у него заканчивался в марте 2022 года. За время работы претензий к нему как к работнику не было, говорит Роман. Но он ожидал, что его уволят.

Дело в том, объяснил Роман, что в декабре 2020 года милиция задержала его с листами белой бумаги формата А4 с красной полосой по центру и оштрафовала. Милиция доложила на завод об административке в отношении Романа.

— Начальник мой тогда сказал искать другую работу. Но на разговоре все и закончилось, — говорит Роман Давыдов.

Заявку на проведение Дня Воли Роман подал 1 марта, а 5 марта ему позвонил начальник, сказал прийти во вторник, 9 марта, «на разговор». Роман отказался — с 9 по 11 марта у него были выходные. А 12 марта на литейное производство — оно находится за городом — к Роману приехали сотрудники службы внутренней безопасности «Могилевлифтмаша» — и между ними, по словам мужчины, состоялся неприятный разговор.

— Он [представитель службы безопасности] не говорил, что это связано с заявкой о проведении Дня Воли, но мы друг друга поняли, — говорит Роман.

По его словам, он и сам собирался увольняться буквально через месяц и в принципе ждал такого поворота событий, потому произошедшее не было для него сюрпризом. Роман собирается искать другую работу.

Оперативно получить комментарий у руководства «Могилевлифтмаша» не удалось, так как у него закончился рабочий день. Мы обратимся за комментарием в рабочее время и, если получим его, опубликуем.