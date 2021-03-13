Что происходит в стране в субботу, 13 марта

Источник материала: Tut.by

В спорткомплексе «Раубичи» сегодня на «Минскую лыжню» выйдут чиновники всех уровней, в том числе и Александр Лукашенко, а по Минску уже прокатился троллейбус с большим БЧБ-флагом в окне и плакатом с надписью «Челлендж». Стало известно, что ответил на претензии Пиневича и Лукашенко знаменитый доктор Мартов, с работы вынужден был уволиться могилевчанин, который подал в горисполком заявку о проведении Дня Воли. Об этих и других событиях, которые случатся сегодня, читайте в нашем онлайне.



Фото: TUT.BY