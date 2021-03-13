Что происходит в стране в субботу, 13 марта

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13.03.2021 10:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В спорткомплексе «Раубичи» сегодня на «Минскую лыжню» выйдут чиновники всех уровней, в том числе и Александр Лукашенко, а по Минску уже прокатился троллейбус с большим БЧБ-флагом в окне и плакатом с надписью «Челлендж». Стало известно, что ответил на претензии Пиневича и Лукашенко знаменитый доктор Мартов, с работы вынужден был уволиться могилевчанин, который подал в горисполком заявку о проведении Дня Воли. Об этих и других событиях, которые случатся сегодня, читайте в нашем онлайне.


Фото: TUT.BY

 

 
Теги: Минск
 
 
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О событиях, которые случатся сегодня, читайте в нашем онлайне.
 
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