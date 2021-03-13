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Участницы «пикета в лесу со скандинавскими палками» подали в суд на РОВД. Чем закончился процесс?
13.03.2021 10:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Шесть женщин, которых
Иски на Первомайский РОВД подали Татьяна Северинец, Людмила Володкевич, Тамара Ильина, Людмила Каминская, Елена Коснова, Раиса Кухто.
После задержания утром 13 января всех женщин до вечера держали в РОВД,
Гражданское дело рассматривала судья Жанна Васильева.
— Мы подали иски, чтобы суд признал незаконным наше задержание, отправку в ИВС и условия содержания там. Мы не требовали ни моральной, ни материальной компенсации. Хотя одна из нас — Тамара Ильина — после задержания была госпитализирована на 10 дней, — пояснила Татьяна Северинец.
За действия сотрудников Первомайского РОВД на суде отвечал замначальника, подполковник Иван Долгий. Он выслушал претензии женщин, не задав им ни одного вопроса. И кратко объяснил: милиция все сделала правильно, закон позволяет держать людей в ИВС до 72 часов, если их подозревают в проведении несанкционированного массового мероприятия. Об условиях содержания в изоляторе пожилых женщин он не сказал ни слова.
Судья Жанна Васильева поддержала позицию представителя МВД. Она отклонила все 6 жалоб и обязала каждую заявительницу оплатить судебные издержки — по 4 рубля 85 копеек.
Это был первый случай в Витебске, когда задержанные по статье 23.34 КоАП решили отстоять свое право на цивилизованное обращение к себе со стороны милиции.
Что произошло?
Утром 13 января в пригородном лесу собралась компания женщин: Татьяна Северинец, Людмила Каминская, Людмила Володкевич, Елена Коснова, Тамара Ильина и Раиса Кухто. Татьяна Северинец хотела провести для них мастер-класс по скандинавской ходьбе. Однако их задержали 12 сотрудников милиции.
Женщин доставили в Первомайский РОВД. На всех составили протоколы по статье 23.34 КоАП и обвинили в участии в несанкционированном пикете «с бело-красно-белым полотнищем».
19 и 20 января судьи Вероника Борисова и Владимир Цариков прекратили в отношении женщин дела за недоказанностью вины.
Но прокуратура опротестовала в областной суд решения судов Первомайского и Октябрьского районов Витебска.
«Вывод о недоказанности вины указанных лиц в совершении административного правонарушения был сделан преждевременно, без надлежащего расследования обстоятельств правонарушения», — говорилось в протесте прокуратуры.
10 февраля судьи Витебского областного суда Светлана Иванова и Ирина Смолякова
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Это был первый случай в Витебске, когда задержанные по статье 23.34 КоАП решили отстоять свое право на цивилизованное обращение к себе со стороны милиции.
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