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В Гродно задержан журналист-расследователь Денис Ивашин
13.03.2021 10:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно задержан журналист Денис Ивашин. Его задержали в квартире, где он проживает,
Обыск в квартире Ивашина закончился поздно ночью. Денис в СИЗО.
— У хаце і на лецішчы быў ператрус, вымалі ўсе носьбіты інфармацыі (тэлефоны, ноўтбукі, кампутары), сім-карты, банкаўскія картки, кнігі, нататнікі, запісы, грошы ды розную драбязу, кшталту сцяжкоў, значкаў, візітак ды інш. Вельмі цікавіла ўсе, звязанае з Украінай, хоць артыкул крымінальны ў пастанове на ператрус нібы за распаўсюд асабістай інфармацыі. Зараз Дзяніс знаходзіцца ў турме № 1 Гродна, —
Денис Ивашин — журналист-расследователь международного волонтерского расследовательского сообщества InformNapalm, также он работает на издание «Новы час».
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Обыск в квартире Ивашина закончился поздно ночью. Денис в СИЗО.
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