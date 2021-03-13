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В Гродно задержан журналист-расследователь Денис Ивашин

13.03.2021 10:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно задержан журналист Денис Ивашин. Его задержали в квартире, где он проживает, сообщает БАЖ.


Фото из фейсбука Дениса Ивашина

Обыск в квартире Ивашина закончился поздно ночью. Денис в СИЗО.

— У хаце і на лецішчы быў ператрус, вымалі ўсе носьбіты інфармацыі (тэлефоны, ноўтбукі, кампутары), сім-карты, банкаўскія картки, кнігі, нататнікі, запісы, грошы ды розную драбязу, кшталту сцяжкоў, значкаў, візітак ды інш. Вельмі цікавіла ўсе, звязанае з Украінай, хоць артыкул крымінальны ў пастанове на ператрус нібы за распаўсюд асабістай інфармацыі. Зараз Дзяніс знаходзіцца ў турме № 1 Гродна, — сообщила в фейсбуке жена Дениса Ивашина Ольга.

Денис Ивашин — журналист-расследователь международного волонтерского расследовательского сообщества InformNapalm, также он работает на издание «Новы час».

 
Теги: Гродно
 
 
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Обыск в квартире Ивашина закончился поздно ночью. Денис в СИЗО.
 
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